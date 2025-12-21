Καράσκο για Ντόρσεϊ: «Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν τον αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε»
Ο Κολοσσός Ρόδου άντεξε για ένα ημίχρονο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Με τον Χαβιέ Καράσκο να στέκεται στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου ο Κολοσσός δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο οποίος με 41 πόντους έκανε το δικό του... πάρτι στην αναμέτρηση.
Οι δηλώσεις του Καράσκο
«Για κάποια κομμάτια του αγώνα είμαι ευχαριστημένος, αλλά και στις αρχές της τρίτης περιόδου χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ο Ντόρσεϊ είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν τον αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε».
