Καρδίτσα-Μαρούσι 103-87: Κυρίαρχοι Θεσσαλοί, πήραν σημαντική «ανάσα»

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Καρδίτσα επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-87 και πήρε σημαντική «ανάσα», αφήνοντας χαμηλά την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η Καρδίτσα προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου απέναντι στο Μαρούσι, επικρατώντας τελικά με 103-87, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-6, έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» στο 2-8.

Καρδίτσα-Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι αντέδρασε άμεσα στο αρχικό 6-0 της Καρδίτσας, σημειώνοντας το δικό του σερί για το 6-9 με βολές του Μαξίμ Σάλας. Ο Τζόρνταν Ογκούντιραν σκόραρε για το +5 (11-16, 6') της ομάδας των Βορείων Προαστίων, που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 23-25. Οι «κιτρινόμαυροι» σούταραν με καλά ποσοστά (7/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα) απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον Λεωνίδα Κασελάκη να αποχωρεί με κάταγμα στη μύτη, να επιστρέφει μετά από λίγο και τελικά να περνάει ξανά στον πάγκο.

Στη συνέχεια, οι Θεσσαλοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Νίκος Δίπλαρος σκόραρε για το 43-33 (17'). Το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» έκλεισε στο 45-38 για την Καρδίτσα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόρχλερ (9π., 5 ριμπ.), Ντ. Τζέφερσον (8π.), Δίπλαρου (8π.) και Μάντσεν (8π., 4 ριμπ.), χωρίς πάντως να σημειώσει τρίποντο. Όσον αφορά το Μαρούσι, βρήκε δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ.

Η Καρδίτσα ήταν κυρίαρχη στην τρίτη περίοδο, με τον Γουόρεν Ουάσινγκτον να ανεβάζει τη διαφορά στο +17 (65-48, 26:39). Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει με τον Πάπας, αλλά η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προηγήθηκε με 72-55 στο 30', σημειώνοντας επιμέρους σκορ 27-17 στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Κινγκ ευστόχησε σε τρίποντο για το 80-70, στα 5:20 για το φινάλε.

 

Σε κάθε περίπτωση, η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη σημαντική νίκη με 103-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87.

Ο MVP: Ο Νόα Χόρχλερ γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 7/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 11 ριμπάουντ (9-2), 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:26.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Στο ντεμπούτο του με το Μαρούσι, ο Τζορτζ Πάπας είχε 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Καρδίτσα πέτυχε 9 τρίποντα στο β' ημίχρονο, έχοντας 0/7 στο πρώτο.

ASK Karditsa
#PlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
2B. JEFFERSONPG31:34134-8502-3662-5403-47501182100251916
14L. KASELAKISPF6:2321-11001-11000-000-00000100011-11
21G. KAMBERIDISPF29:19124-7572-21002-5402-210004410100341215
22W. WASHINGTONC15:45105-7715-7710-000-001340211023612
23D. JEFFERSONSF28:55175-11453-6502-5405-510024622000132117
3N. HORCHLERF29:26239-14647-10702-4503-560291122101341428
4E. ELLISSG11:5752-5401-3331-2500-000001000000-61
5M. LIAPISSG0:0000-000-000-000-00000000000000
11T. ZEVGARASPF0:0000-000-000-000-00000000000000
12N. DIPLAROS (C)PG25:09102-4502-21000-206-610001196000251212
24A. MADSENC21:32114-5804-5800-003-4753361107042322
33R. CHOUGKAZPF0:0000-000-000-000-00000000000000
TEAM TOTALS10336-625827-39699-233922-26849273623194811827125
Maroussi
#PlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
3G. KARAKOSTASSG20:2583-7421-3332-4500-00002100040-75
7M. SALASHPF34:58134-8504-7570-105-6834482230134-1519
10M. CHATZIDAKISC11:5321-5201-5200-000-20404011024110
11J. KINGPG25:35156-13463-4753-9330-100115210013-912
16G. KALAITZAKISSG20:4893-6502-4501-2502-21001232110042-1811
0O. OGUNDIRANPG9:5841-11000-001-11001-2500112110021-46
1G. PAPATHANASIOU (PAPAS)PG28:59175-6832-21003-4754-41000110120044-918
4D. MACONPG17:2263-11273-10300-100-001123000421-43
22J. WILLIAMSC20:4694-8504-8500-001-2501341201112-78
25J. BRIGGSC9:0642-4502-4500-000-0001100030-82
31C. GIANNOPOULOS (C)SF0:1000-000-000-000-00000000000000
TEAM TOTALS8732-694622-474610-224513-19681214261713918281884
     

