Η Καρδίτσα επικράτησε του Αμαρουσίου με 103-87 και πήρε σημαντική «ανάσα», αφήνοντας χαμηλά την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η Καρδίτσα προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου απέναντι στο Μαρούσι, επικρατώντας τελικά με 103-87, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-6, έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» στο 2-8.

Καρδίτσα-Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι αντέδρασε άμεσα στο αρχικό 6-0 της Καρδίτσας, σημειώνοντας το δικό του σερί για το 6-9 με βολές του Μαξίμ Σάλας. Ο Τζόρνταν Ογκούντιραν σκόραρε για το +5 (11-16, 6') της ομάδας των Βορείων Προαστίων, που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 23-25. Οι «κιτρινόμαυροι» σούταραν με καλά ποσοστά (7/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα) απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον Λεωνίδα Κασελάκη να αποχωρεί με κάταγμα στη μύτη, να επιστρέφει μετά από λίγο και τελικά να περνάει ξανά στον πάγκο.

Στη συνέχεια, οι Θεσσαλοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Νίκος Δίπλαρος σκόραρε για το 43-33 (17'). Το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» έκλεισε στο 45-38 για την Καρδίτσα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόρχλερ (9π., 5 ριμπ.), Ντ. Τζέφερσον (8π.), Δίπλαρου (8π.) και Μάντσεν (8π., 4 ριμπ.), χωρίς πάντως να σημειώσει τρίποντο. Όσον αφορά το Μαρούσι, βρήκε δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ.

Η Καρδίτσα ήταν κυρίαρχη στην τρίτη περίοδο, με τον Γουόρεν Ουάσινγκτον να ανεβάζει τη διαφορά στο +17 (65-48, 26:39). Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει με τον Πάπας, αλλά η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προηγήθηκε με 72-55 στο 30', σημειώνοντας επιμέρους σκορ 27-17 στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Κινγκ ευστόχησε σε τρίποντο για το 80-70, στα 5:20 για το φινάλε.

Σε κάθε περίπτωση, η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη σημαντική νίκη με 103-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87.

Ο MVP: Ο Νόα Χόρχλερ γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 7/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 11 ριμπάουντ (9-2), 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:26.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Στο ντεμπούτο του με το Μαρούσι, ο Τζορτζ Πάπας είχε 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Καρδίτσα πέτυχε 9 τρίποντα στο β' ημίχρονο, έχοντας 0/7 στο πρώτο.

ASK Karditsa # Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 2 B. JEFFERSON PG 31:34 13 4-8 50 2-3 66 2-5 40 3-4 75 0 1 1 8 2 1 0 0 2 5 19 16 14 L. KASELAKIS PF 6:23 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 1 21 G. KAMBERIDIS PF 29:19 12 4-7 57 2-2 100 2-5 40 2-2 100 0 4 4 1 0 1 0 0 3 4 12 15 22 W. WASHINGTON C 15:45 10 5-7 71 5-7 71 0-0 0 0-0 0 1 3 4 0 2 1 1 0 2 3 6 12 23 D. JEFFERSON SF 28:55 17 5-11 45 3-6 50 2-5 40 5-5 100 2 4 6 2 2 0 0 0 1 3 21 17 3 N. HORCHLER F 29:26 23 9-14 64 7-10 70 2-4 50 3-5 60 2 9 11 2 2 1 0 1 3 4 14 28 4 E. ELLIS SG 11:57 5 2-5 40 1-3 33 1-2 50 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 1 5 M. LIAPIS SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. ZEVGARAS PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. DIPLAROS (C) PG 25:09 10 2-4 50 2-2 100 0-2 0 6-6 100 0 1 1 9 6 0 0 0 2 5 12 12 24 A. MADSEN C 21:32 11 4-5 80 4-5 80 0-0 0 3-4 75 3 3 6 1 1 0 7 0 4 2 3 22 33 R. CHOUGKAZ PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 103 36-62 58 27-39 69 9-23 39 22-26 84 9 27 36 23 19 4 8 1 18 27 125