Ονειρική ήταν η επιστροφή του Χολμς (19π., 4ριμπ., 2κλ.) μετά τον τραυματισμό του και μαζί με τον Σορτς (19π., 7ασ.) οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε δύσκολη νίκη επί του Ηρακλή με 97-82.

Δύο ήταν τα ζητούμενα για τον Παναθηναϊκό και τον Άταμαν ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή.

1ον να πάρει ρυθμό ο Ρισόν Χολμς στην επιστροφή του στην ενεργό δράση ύστερα από 53 ημέρες και 2ον να γίνει και η απαραίτητη... συντήρηση από τη στιγμή που είχε προηγηθεί το ματς με την Χάποελ και ακολουθεί αυτό την Ζάλγκιρις στο Κάουνας την ερχόμενη Τρίτη (23/12).

Ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός στην επιστροφή του με 19 πόντους (8/10 δίποντα, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε άλλους 19 πόντους με 9/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Εκτός έμειναν οι Σλουκας και Ναν για λόγους ξεκούρασης μετά και τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπισαν, με τον Ηρακλή να κερδίζει το χειροκρότημα για την ανταγωνιστικότητα που έδειξε από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα προκαλώντας πονοκεφάλους στους πράσινους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής όχι μόνο αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά οι παίκτες του Λούκιτς ήταν… άχαστο στα σουτ εντός παιδιάς! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «Γηραιός» ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας 7/7 σουτ (!) με αποτέλεσμα να διατηρήσει προβάδισμα στο σκορ βρίσκοντας με χαρακτηριστική ευκολία τον δρόμο για το καλάθι των «πρασίνων». Συγκεκριμένα προηγήθηκε με 12-18 στο 5’, δείγμα και της ευστοχίας των φιλοξενούμενων.

Η είδηση ήρθε με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην ενεργό δράση, ο οποίος πέρασε στο παρκέ στην 1η περίοδο και έκανε αισθητή την παρουσία του καθώς έως το τέλος του δεκαλέπτου (27-26) είχε πετύχει 7 πόντους με 3/3 δίποντα και 1/1 βολή, την ώρα που συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 6 ασίστ για 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ηρακλής 5/8 δίποντα, 5/7 τρίποντα.

Ακόμα και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου, το «τριφύλλι» δεν βρήκε ρυθμό και ο Ηρακλής συνέχισε να ήταν ανταγωνιστικός και να έβαζε δύσκολα στους γηπεδούχους. Οι Ράιτ-Φόρμαν, Φόστερ και Γουέρ, ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει για λογαριασμό των Θεσσαλονικιών, οι οποίοι χάρη στα μακρινά τους σουτ κρατούσαν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ (46-49 στο 19’).

Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε με τον «Γηραιό» να έχει το προβάδισμα με 51-52 και με πολύ καλά ποσοστά καθώς μέτρησε 9/14 δίποντα, 10/17 τρίποντα, 4/5 βολές, 10-4 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 5 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός (Σορτς 11π., Χολμς 9π., Χουάντσο 8π.) είχε 17/26 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/10 βολές, 6-4 ριμπάουντ και 12 ασίστ για κανένα λάθος!

Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει μομέντουμ και το μόνο που κατάφερε ήταν να προηγηθεί έως και 6 πόντους (64-58) πριν δεχθεί 9-0 σερί από τον Ηρακλή για το νέο κυανόλευκο προσπέρασμα με 64-67. Ο Ρισόν Χολμς ξεχώριζε για τους πράσινους ενώ για τους φιλοξενούμενος οι Ράιτ-Φορμαν και Φόστερ έκαναν την περισσότερη δουλειά.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρήκε το σερί που έψαχνε δια χειρός Τι Τζει Σορτς, ο οποίος βγήκε μπροστά για το 11-0 σερί με το οποίο έκλεισε η 3η περίοδος με τον Παναθηναϊκό στο +8 (75-67), στο καλύτερο (έως τότε) διάστημα της ομάδας. Το σερί άνοιξε ακόμα περισσότερο και μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου και έφτασε στο 13-0 για το +10 του Παναθηναϊκού (77-67 στο 31') το οποίο ουσιαστικά ήταν και το κομβικό για την μετέπειτα εξέλιξη της 4ης και τελευταίας περιόδου.

Έκτοτε οι πράσινοι δεν έχασαν το προβάδισμα στο σκορ και διατηρούσαν την διαφορά σε διψήφιες διαφορές (81-72 στο 34') έχοντας ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα. Η διαφορά έφτασε και στο +14 για τον Παναθηναϊκό τρία λεπτά πριν από το τέλος, μπαίνοντας οριστικά και αμετάκλητα οι τίτλοι τέλους σ' ένα ματς όπου ο Ηρακλής αποδείχθηκε περισσότερο από ανταγωνιστικός.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… σ' ένα ματς όπου ο Ηρακλής ήταν εξαιρετικός και άκρως ανταγωνιστικός κατάφερε να βρει το μομέντουμ που έψαχνε μέσα στο ματς, να τρέξει σερί 13-0 και να πάρει διαφορά 12 πόντων (69-67 στο 31') με την οποία και «καθάρισε» οριστικά και αμετάκλητα τη υπόθεση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82.

Panathinaikos BC AKTOR FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: H. Ataman | Assistant: C. Serelis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 17 N. Rogavopoulos 19:39 12 5/8 62% 3/5 60% 2/3 66% 0/0 0% 2 1 3 1 3 1 0 0 11 22 J. Grant 29:44 13 5/7 71% 5/6 83% 0/1 0% 3/3 100% 0 0 0 8 3 1 0 0 21 27 V. Toliopoulos 09:33 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 35 K. Faried 10:48 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 1 -1 41 J. Hernangomez 29:35 14 5/7 71% 2/2 100% 3/5 60% 1/2 50% 3 4 7 3 1 0 0 1 21 0 T. Shorts 28:39 19 9/14 64% 9/12 75% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 2 7 2 3 1 0 20 6 C. Osman 20:21 12 3/7 42% 1/4 25% 2/3 66% 4/4 100% 0 2 2 2 0 0 0 0 12 8 R. Holmes 26:05 19 8/10 80% 8/10 80% 0/0 0% 3/4 75% 1 3 4 0 1 1 2 1 22 44 K. Mitoglou 12:37 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 0 0 7 TOTAL 97 39/65 60% 32/49 65% 7/16 43% 12/15 80% 10 18 28 23 21 9 7 4 119