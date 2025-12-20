Η ΑΕΚ άντεξε στη Μύκονο, επικράτησε με 77-76 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Σίλβα και Σκορδίλης αποβλήθηκαν με 5 φάουλ από νωρίς στην 4η περίοδο.

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ. Η Ένωση κράτησε γερά στη Μύκονο και κατάφερε να επικρατήσει με 76-77, ενώ στο τέλος το ματς έγινε θρίλερ. Ο Μάντζαρης αστόχησε στο σουτ που θα χάριζε τη νίκη στους γηπεδούχους.. Έτσι ανέβηκε στο 6-4 για να ρίξει στο 4-6 τους Μυκονιάτες.

Για την Ένωση ο Σίλβα είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 21, ενώ από την άλλη Ρέι και Κάναντι είχαν από 16 πόντους.

Σίλβα και Σκορδίλης, δηλαδή οι σέντερ της ΑΕΚ είχαν 4 φάουλ και οι δύο από το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ στη συνέχεια έφυγαν και οι δύο με πέντε φάουλ. Και ο Γκρέι χρεώθηκε με 4ο φάουλ στα μέσα της 4ης περιόδου. Δύο λεπτά για το τέλος αποβλήθηκε και ο Χέσον της Μυκόνου.

Η Βασίλισσα είχε στο πλευρό της και τους φιλάθλους της που ήταν κοντά της σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς.

Μύκονος - ΑΕΚ: Το ματς

Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν αρκετά στο ξεκίνη, με τον Γκαμπλ να έχει τους 5 από τους 6 πρώτους πόντους της Μυκόνου. Ο Σίλβα κάρφωσε και έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 6-7. Ο Γκρέι με ωραίο γκολ φάουλ έγραψε το 8-12 στα μέσα της περιόδου. Ο Σίλβα με ωραία κίνηση έκανε το 8-16, δύο λεπτά για το τέλος. Ο Χαραλαμπόπουλος διαμόρφωσε το 12-22 στο τέλος της περιόδου.

Ο Μπάρτλεϊ εκτόεξευσε τη διαφορά στο +15 αφου έκανε το 14-29 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς και ένα το 17-36, 4:30 για το τέλος. Η άμυνα της Ένωσης έσφιξε και η Μύκονος δυσκολευόταν αρκετά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 29-43, με τους γηπεδούχους να έχουν 4/14 τρίποντα.

Με 7 σερί πόντους του Σίλβα η ΑΕΚ έκανε το 35-50 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Χέσον με τρίποντο μείωσε σε 46-52 στο 27'. Ο Σίλβα χρεώθηκε με 4ο φάουλ στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου. Ο Χέσον κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 50-57.

Ο Χέσον μείωσε σε 60-67, με την ΑΕΚ να χάνει με 5 φάουλ τους Σίλβα και Σκορδίλη λίγο πριν τα μέσα του 4ου δεκάλεπτου. Ο Γκρέι σκόραρε για το 60-69. Ο Κάναντι σκόραρε για το 68-71. Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, ο Κάναντι μείωσε σε 76-77, ενώ ο Μάντζαρης έχασε την ευκαιρία με τρίποντο στην εκπνοή να χαρισει τη νίκη στην Μύκονο.

Tα δεκάλεπτα: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77

Ο MVP: Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους και 8 για την ΑΕΚ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάναντι με 16 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως Σίλβα και Σκορδίλης έφυγαν με 5 φάουλ, ενώ ο Γκρέι τελείωσε με 4 φάουλ. Δηλαδή οι δύο σέντερ της ΑΕΚ και ο Γκρέι που τελείωσε το ματς παίζοντας ως σέντερ.