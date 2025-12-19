Μουράτος ενόψει Άρη: «Πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσουμε»

Αισιόδοξος και αποφασισμένος δηλώνει ο Βασίλης Μουράτος, για την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη στο «Αλεξάνδρειο».

Το Περιστέρι φιλοξενείται στο «Αλεξάνδρειο» από τον Άρη (20/12, 18:15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Μουράτος, μίλησε για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και τόνισε πως η ομάδα του έχει το μομέντουμ και την ψυχολογία με το μέρος της και πως θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Θυμίζουμε, αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από θετικά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις με το Περιστέρι να έχει κερδίσει τη Σάσαρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», (94-84) για το FIBA Europe Cup, ενώ ο Άρης επικράτησε της Αμβούργο (89-92) στη Γερμανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Μουράτος:

«Έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό μομέντουμ όσον αφορά την απόδοση μας στο γήπεδο, αλλά και την ψυχολογία μας. Η ομάδα δείχνει να βρίσκει πολύ καλό ρυθμό, είναι πολύ ξεκάθαροι οι ρόλοι μας, έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε στους εαυτούς μας.

Μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Θεωρώ την έδρα του Άρη ίσως την πιο δύσκολη στο πρωτάθλημα, το οποίο συνδυαστικά και με το γεγονός ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα με πλούσιο ρόστερ, γεμάτο ταλέντο επιθετικά, κάνει την αποστολή μας ακόμη πιο δύσκολη. Έχουμε τον χαρακτήρα, το ταλέντο και την ποιότητα για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε και πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσουμε».



