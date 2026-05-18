Το Περιστέρι γιόρτασε στο «2ο Peristeri Family Day»

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς, η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση του δεύτερου Peristeri Family Day, μιας γιορτής αφιερωμένης στους αθλητές, τους φιλάθλους και τις οικογένειες του συλλόγου.

Μέσα σε γιορτινό κλίμα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις, να βρεθούν κοντά στους ανθρώπους της ομάδας και να μοιραστούν στιγμές που αναδεικνύουν το οικογενειακό πνεύμα και τις αξίες του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

Η Κυριακή 17 Μαΐου μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή για το Περιστέρι, με πλήθος κόσμου να κατακλύζει την Πλατεία Δημοκρατίας για το 2ο Peristeri Family Day, που συνδιοργάνωσαν η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson και ο Γ.Σ. Περιστερίου, με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού ΗΡΩΝ και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αγωνιστικής περιόδου.

Από νωρίς το πρωί, η καρδιά της πόλης χτυπούσε δυνατά μέσα από αθλητικές δράσεις, παιχνίδια, μουσική και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες αγκάλιασαν με ενθουσιασμό κάθε δράση της διοργάνωσης, γεμίζοντας την πλατεία με χαμόγελα, ζωντάνια και θετική ενέργεια.

Κεντρικό σημείο της ημέρας αποτέλεσε το μπάσκετ, με το τουρνουά 3×3 για τις κατηγορίες Παίδων και Εφήβων να προσφέρει έντονες στιγμές ανταγωνισμού και ενθουσιασμού, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και του κοινού. Παράλληλα, τα μικρότερα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παιχνίδι μέσα από ειδικά διαμορφωμένες μπασκέτες στην πλατεία.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο προπονητής της ανδρικής ομάδας του Περιστερίου Betsson, Βασίλης Ξανθόπουλος, καθώς και οι αθλητές Βλάντο Γιάνκοβιτς, Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Ομάρ Πέιν, αλλά και ο Βαγγέλης Ζούγρης. Όλοι τους φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά και μοίρασαν αυτόγραφα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η συμμετοχή της νέας γενιάς των Θωμάκου, Βούκσεβιτς και Τζιάλλα, οι οποίοι φόρεσαν τα αθλητικά τους και δοκιμάστηκαν σε αγώνα 3×3 απέναντι στους νικητές της κατηγορίας Παίδων, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές στους παρευρισκόμενους.

Οι μικροί επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος δημιουργικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό κέντρο ρομποτικής Garage τους εισήγαγε στον κόσμο της ρομποτικής, ενώ οι Save Your Hood ενημέρωναν για ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα ιδιαίτερο «μουσείο» με αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί από δράσεις καθαρισμού του οργανισμού.

Παράλληλα, το ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ προσέφερε face painting και δημιουργική απασχόληση, ενώ στον χώρο της Multiverse World τα παιδιά διασκέδασαν μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών. Στην είσοδο της εκδήλωσης διαμορφώθηκε επίσης ειδική πίστα για πατίνι, προσελκύοντας αδιάκοπα τους μικρούς φίλους της δράσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δροσιστούν με Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ, να απολαύσουν ροφήματα προσφοράς του Bootlegger The Project και δροσερούς χυμούς από τη Thermomix Hellas.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας, Παιδείας & Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Βασίλης Μπέτσης, ο Πρόεδρος του ΓΣ Περιστερίου, Γιώργος Παρδακίδης, ο Αντιπρόεδρος του ΓΣ Περιστερίου και μέλος της ΚΑΕ, Μπάμπης Καραθάνος, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, Πάνος Βασιλάρας, καθώς και μέλη των διοικητικών συμβουλίων του ΓΣΠ και της ΚΑΕ.

Ο ΗΡΩΝ στήριξε ενεργά το 2ο Peristeri Family Day σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας ενέργεια, δημιουργικότητα και διασκέδαση σε κάθε σημείο της διοργάνωσης. Με το εντυπωσιακό του περίπτερο και τον διαδραστικό τροχό της τύχης, χάρισε πλούσια δώρα στους επισκέπτες, ενώ επιβράβευσε τους νικητές του τουρνουά 3×3 με δώρα, κάνοντας τη συμμετοχή τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Με σταθερή δέσμευση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την υγεία και τον αθλητισμό, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτέλεσε τον ιατρικό υποστηρικτή της εκδήλωσης, διαθέτοντας πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με εξειδικευμένο πλήρωμα και νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή άμεσης υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

Το 2ο Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να μετατρέψει μια πλατεία σε σημείο συνάντησης, χαράς και δημιουργίας. Η μαζική συμμετοχή του κόσμου, η ενέργεια των παιδιών και η στήριξη όλων των συνεργατών και φορέων ανέδειξαν τη δυναμική μιας διοργάνωσης που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη του Περιστερίου.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της ημέρας και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το επόμενο Peristeri Family Day, με ακόμη περισσότερες δράσεις, εμπειρίες και στιγμές για όλη την οικογένεια.