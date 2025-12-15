Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Αντώνης Καραγιαννίδης

Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Αντώνης Καραγιαννίδης

Newsroom
karagiannidis

bet365

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης αναδείχθηκε MVP για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έπειτα από τη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον Πανιώνιο.

Η 10η «στροφή» της Stoiximan GBL είχε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καραγιαννίδη, μετά την κυριαρχική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Προμηθέα επί του Πανιωνίου (101-95), στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο διεθνής σέντερ τα... διέλυσε όλα, πετυχαίνοντας double - double με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/7 βολές) ,17 ριμπάουντ και 1 κόψιμο, μαζεύοντας 37 βαθμούς στο
σύστημα αξιολόγησης σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο 23χρονος, δεν έχασε σουτ σε προσπάθειες εντός παιδιάς, έχοντας το απόλυτο (10/10) και ηγήθηκε, προκειμένου να βρει η ομάδα του την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Δείτε Επίσης

Ο εφετινός πήχης του ΠΑΟΚ και τα «αιώνια»… σπασμένα!
image

Πλέον ο Προμηθέας, βρίσκεται τέταρτος στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες σε 10 ματς.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα