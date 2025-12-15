Ο Αντώνης Καραγιαννίδης αναδείχθηκε MVP για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έπειτα από τη φοβερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον Πανιώνιο.

Η 10η «στροφή» της Stoiximan GBL είχε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καραγιαννίδη, μετά την κυριαρχική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Προμηθέα επί του Πανιωνίου (101-95), στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο διεθνής σέντερ τα... διέλυσε όλα, πετυχαίνοντας double - double με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/7 βολές) ,17 ριμπάουντ και 1 κόψιμο, μαζεύοντας 37 βαθμούς στο

σύστημα αξιολόγησης σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο 23χρονος, δεν έχασε σουτ σε προσπάθειες εντός παιδιάς, έχοντας το απόλυτο (10/10) και ηγήθηκε, προκειμένου να βρει η ομάδα του την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πλέον ο Προμηθέας, βρίσκεται τέταρτος στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες σε 10 ματς.