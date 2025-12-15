Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Αντώνης Καραγιαννίδης
Η 10η «στροφή» της Stoiximan GBL είχε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Καραγιαννίδη, μετά την κυριαρχική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Προμηθέα επί του Πανιωνίου (101-95), στο κλειστό της Γλυφάδας.
Ο διεθνής σέντερ τα... διέλυσε όλα, πετυχαίνοντας double - double με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/7 βολές) ,17 ριμπάουντ και 1 κόψιμο, μαζεύοντας 37 βαθμούς στο
σύστημα αξιολόγησης σε 28 λεπτά συμμετοχής.
Ο 23χρονος, δεν έχασε σουτ σε προσπάθειες εντός παιδιάς, έχοντας το απόλυτο (10/10) και ηγήθηκε, προκειμένου να βρει η ομάδα του την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Δείτε ΕπίσηςΟ εφετινός πήχης του ΠΑΟΚ και τα «αιώνια»… σπασμένα!
- Αποκαλύφθηκε επίσημα το μπάτζετ της Παρτίζαν: «Μόνο οι Πάρκερ, Μίλτον κοστίζουν 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια»
- Βγήκαν εκ νέου τα... μαχαίρια στην Παρτίζαν διά στόματος Πάσπαλι: «Καλάθης, Μίλτον δεν είναι καλές λύσεις - Θέλουμε τον Πέιν»
- Χωρίς Σίλβα και Λεκαβίτσιους κόντρα στη Σολνόκι
Πλέον ο Προμηθέας, βρίσκεται τέταρτος στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες σε 10 ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.