ΑΕΚ: Χωρίς Σίλβα και Λεκαβίτσιους κόντρα στη Σολνόκι
Τα προβλήματα δε σταματούν για την ΑΕΚ, που δε θα έχει στη διάθεσή της τους Κρις Σίλβα και Λούκας Λεκαβίτσιους στην αναμέτρηση απέναντι στη Ζολνόκι (16/12 - 19:00 - Live στο Gazzetta).
Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων» ταλαιπωρήθηκε από την περασμένη εβδομάδα με μία ίωση, που έθεσε σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Σίλβα αγωνίστηκε τελικά, αλλά είναι καταπονημένος ο οργανισμός του και θα παραμείνει στην Αθήνα, με την ΑΕΚ να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ούσα στο 6-0.
Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που ταλαιπωρείται επίσης από ίωση και δε θα τον έχει στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα.
Ενώ θυμίζουμε πως υπάρχουν εδώ και αρκετές ημέρες οι απουσίες των Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Βασίλη Χαραμπόπουλου και Γκρεγκ Μπράουν.
