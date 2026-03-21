Μπατής: «Χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας, δεν πιστέψαμε στους εαυτούς μας»

Ο Προμηθέας ηττήθηκε από τον Κολοσσό στην Πάτρα με 76-98 και ο Μάριος Μπατής στις δηλώσεις του στάθηκε στα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του.

Επίσης μίλησε και για τον τραυματισμό του Αντώνη Καραγιαννίδη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Μπατής:

«Δεν καταφέραμε να πείσουμε τους εαυτούς μας και να μην μείνουμε στο προηγούμενο παιχνίδι εναντίον της Μυκόνου. Είπαμε ότι πρέπει να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας, ούτε να ενθουσιαζόμαστε αλλά ούτε και να απογοητευόμαστε. Χάσαμε όλες τις ένας-ένας μονομαχίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε εύκολα λέι απ και στην συνέχεια χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας, δεν πιστέψαμε στους εαυτούς μας.

Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι ο Κολοσσός, συγχαρητήρια για την εμφάνισή του. Τον αφήσαμε να κάνει αυτή την εμφάνιση. Αυτό που πρέπει να πούμε στα παιδιά είναι ότι όπως δεν έπρεπε να μείνουμε στο παιχνίδι της Μυκόνου, έτσι δεν πρέπει να μείνουμε και στο σημερινό παιχνίδι. Να διορθώσουμε τα λάθη μας και σίγουρα δεν δείξαμε σήμερα αυτό που ήταν το μότο μας πριν από το παιχνίδι, να βγάλουμε διάθεση και να είμαστε "πεινασμένοι" για την μπάλα.

Για τον τραυματισμό του Αντώνη Καραγιαννίδη: «Δεν μπορούμε να σταθούμε στις απουσίες. Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε με απουσίες. Παίζουμε με απουσίες τόσο καιρό. Για τον Γκρέι και τον Χάμοντς θα ενημερωθείτε από το ιατρικό επιτελείο. Ο Αντώνης έπαθε λουμπάγκο στην μέση του την Πέμπτη και δεν κατάφερε να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν στεκόμαστε στις απουσίες, πρέπει να παίξουμε αυτοί που είμαστε».