Προμηθέας - Κολοσσός: Αδιανόητο καλάθι ο Γκαλβανίνι με σπάσιμο μέσης
Ο Κολοσσός ήταν εντυπωσιακός και πέρασαν σαν σίφουνας από την Πάτρα για το 76-98 κόντρα στον Προμηθέα. Ο Γκαλβανίνι έκλεψε την παράσταση με ένα απο τα καλάθια που πέτυχε. Σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα εκ των κορυφαίων της σεζόν.
Μπήκε προς τα μέσα, απέφυγε δύο αντιπάλους με τρελό σπάσιμο μέσης και σκόραρε με τρομερή πιρουέτα. Σίγουρα έδειξε το ταλέντο του σε άλλο ένα ματς ο παίκτης των Ροδιτών.
Απολάυστε την προσπάθεια του
