Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν ο Πάτρικ Μπέβερλι θα ντυθεί στα ασπρόμαυρα και θα αποτελέσει μία από τις πιο ηχηρές προσθήκες στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Μετά τις πρώτες κινήσεις με τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, ο ΠΑΟΚ και η νέα ιδιοκτησία του συλλόγου κινούνται πλέον αποφασιστικά για την απόκτηση ενός ονόματος που μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ομάδα: του Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Αμερικανός γκαρντ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό πριν από την εκτόξευσή του στο ΝΒΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και ήδη φαίνεται να μετρά αντίστροφα προκειμένου να πάρει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη.

Το όνομά του φιγουράριζε στο χαρτάκι με τους μεταγραφικούς στόχους που είχε στο κινητό του ο Τέλης Μυστακίδης όταν έφτασε στο «Παλατάκι», όμως πλέον η υπόθεση έχει προχωρήσει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος guard αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, καθώς οι τελικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Μπέβερλι βρίσκεται σε καθεστώς free agent μετά την περσινή του σεζόν στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί έναν από τους ευρωπαϊκούς προορισμούς που θα τον ενδιέφεραν πραγματικά. Από την άλλη πλευρά, ο Τέλης Μυστακίδης θεωρεί τον Μπέβερλι ιδανική περίπτωση για να ηγηθεί μιας νέας εποχής: εμπειρία δεκαετίας στο ΝΒΑ, αμυντική ένταση, ηγετική προσωπικότητα και νοοτροπία που μπορεί να αλλάξει τη φιλοσοφία μιας ομάδας στο παρκέ.

Από την Ντνίπρο και τον Ολυμπιακό, μέχρι την παρουσία στη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, ο Μπέβερλι έχει δείξει ότι γνωρίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η συνέχεια γράφτηκε στις ΗΠΑ: Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς, Μπακς. Σε 12 χρόνια στο ΝΒΑ μέτρησε 8,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και μόλις 1,2 λάθη σε 666 αγώνες κανονικής περιόδου, με 37,1% στο τρίποντο, στοιχεία που δείχνουν τη σταθερότητά του στο υψηλότερο επίπεδο.