Ο Τίμι Άλεν μπαίνει δυναμικά στο κάδρο του ΠΑΟΚ τη στιγμή που οι μεταγραφικοί στόχοι της ομάδας ανεβαίνουν επίπεδο, όπως και οι επενδύσεις της.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα, πιο φιλόδοξη εποχή και μαζί της ανεβαίνει αντίστοιχα και το επίπεδο των μεταγραφικών του στόχων. Η είσοδος του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο ελληνικό μπάσκετ συνοδεύεται από πρόθεση επένδυσης ύψους 12 εκατ. ευρώ μέσω της ALPHA SPORTS, μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα ολοκληρωθεί τυπικά στις 17 Δεκεμβρίου και σηματοδοτεί τη διάθεση να δημιουργηθεί ένας πραγματικά «ισχυρός» ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL και όχι μόνο.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν να εξετάζουν περιπτώσεις παικτών που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο το ρόστερ. Μετά τον Αμερικανό Μπριν Ταϊρί από την Ιγκοκέα, ένα νέο όνομα που έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο είναι εκείνο του Τίμι Άλεν.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ προέρχεται παραγωγική διετία στην Ευρώπη, όπου πρώτα στην Οστάνδη την περσινή σεζόν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 27.9 λεπτά, κατακτώντας τόσο το MVP της regular season όσο και το Finals MVP, μαζί φυσικά με το πρωτάθλημα.

Τον Ιούνιο του 2025 υπέγραψε στην Τράπανι, όμως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για εκείνον φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό κίνητρο για να κάνει ο Άλεν το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Να σημειωθεί ότι έχει κάνει και το πέρασμά του από το NBA, αρχικά στη G-League με τους Memphis Hustle, με 9.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26.4 λεπτά συμμετοχής σε 46 παιχνίδια τα οποία του χάρισαν ένα 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις τον Απρίλιο του 2024.