Ο Χουγκάζ στο δρόμο της επιστροφής

Ο Νίκος Χουγκάζ, έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και είναι κοντά στην ολική επανένταξη του στην ομάδα.

Το όνομα του 26χρονου φόργουορντ δε βρισκόταν στη λίστα του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη, για τα κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8), κάτι που ήταν αναμενόμενο, από τη στιγμή που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, για το σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στον αστράγαλο.

Ο Χουγκάζ είχε χτυπήσει στις 18 Μαρτίου, σε εκείνο το δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι, ακολούθησε ένα διάστημα συντηρητικής αγωγής αλλά μετά από νέες εξετάσεις τότε, είχε αποφασιστεί να υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης σχεδόν ένα μήνα μετά. Πλέον, είναι στην τελική ευθεία για την ολική επανένταξή του.

Ήδη συμμετέχει στο μεγαλύτερο κομμάτι των προπονήσεων του ΠΑΟΚ και μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να μπει κανονικά και στο «πέντε-πέντε».

Μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό σε ένα δύσκολο σημείο και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα απουσίας, στον ΠΑΟΚ δε θέλουν να πιέσουν σε καμία περίπτωση τον Χουγκάζ, εφόσον δεν είναι στο 100% από όλες τις πλευρές, με τον ίδιο τον παίκτη να έχει δουλέψει ατομικά μέσα στο καλοκαίρι, για την αποθεραπεία-αποκατάστασή του.

Η διαδικασία της σταδιακής επιστροφής του, έχει μπει στο τελικό στάδιο και ο Χουγκάζ αναμένεται να ανεβάσει κι άλλο ρυθμούς αυτήν την εβδομάδα.