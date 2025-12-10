Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης αφίχθη στο «Παλατάκι» για να δει τον Δικέφαλο με μία εντυπωσιακή Cadillac Escalade.

Η εποχή Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «Παλατάκι», αποθεώθηκε από τον κόσμο και παρακολούθησε την άνετη νίκη επί της Πριέβιντζα με σκορ 101-70, στο Top-16 του FIBA Europe Cup.

Ο Μυστακίδης έφτασε στο PAOK Sports Arena με μία ενυπωσιακή Cadillac Escalade.

Η Cadillac Escalade είναι ένα πολυτελές SUV πλήρους μεγέθους, που κατασκευάζεται από τη General Motors και διατίθεται από την Cadillac, ως η πρώτη σημαντική είσοδός της στην αγορά των SUV.

Η Escalade κατασκευάζεται στο Arlington του Τέξας και ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε μία τακτική πολιορκίας, κατά την οποία σκαρφαλώνουν σε αμυντικούς τοίχους ή οχυρώσεις με τη βοήθεια σκαλών ή πολιορκητικών πύργων. Σε γενικότερο επίπεδο, είναι μια γαλλική λέξη και προέρχεται από το ρήμα escalader, που σημαίνει "σκαρφαλώνω" ή "αναρριχώμαι". Κι ο Μυστακίδης έχει μπροστά του ανηφόρα για να επαναφέρει τον ΠΑΟΚ στο τοπ επίπεδο.

Η Cadillac Escalade προσφέρεται σήμερα στην Ευρώπη με βασική (net) τιμή για την έκδοση «Sport Platinum» στα € 117.640.

Η έκδοση με περισσότερο μεταξόνιο, η Cadillac Escalade ESV Sport Platinum, κοστίζει net περίπου € 122.680.

Στην κορυφαία έκδοση, Cadillac Escalade V‑Series, η τιμή μπορεί να φτάσει τις 167.227 ευρώ.

Όσον αφορά τα τεχνικά: η βασική Escalade φέρει κινητήρα 6.2 L V8, με ισχύ 420 ίππους και ροπή 460 lb-ft (≈ 623 Nm), σε συνδυασμό με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η έκδοση V-Series ανεβάζει πολύ την απόδοση: έχει 6.2 L supercharged V8, με 682 ίππους και 653 lb-ft ροπής.

Η τιμή στο επίσημο σάιτ για το... απλό μοντέλο ξεκινάει από τα 91.000 δολάρια (78.000 ευρώ), αλλά μπορεί με πλήρη εξοπλισμό ή στην κορυφαία V-Series να φτάσει στο στις 165-170 χιλιάδων ευρώ και πιθανώς παραπάνω αν υπολογιστούν φόροι και «ειδικός» εξοπλισμός.