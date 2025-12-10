Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, αποκάλυψε… με ένα χαρτάκι πίσω από το κινητό του τις τρεις πρώτες μεταγραφές του «Δικέφαλου του Βορρά»!

Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε την παρθενική εμφάνισή του στην PAOK Sports Arena στον αγώνα με την Πριέβιντζα, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε στάδιο ριζικών αγωνιστικών αλλαγών.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο προσκήνιο με την ανακοίνωση της ολοκληρωτικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Μυστακίδης αποκάλυψε… με ένα χαρτάκι πίσω από το κινητό του τις τρεις πρώτες μεταγραφές του «Δικέφαλου του Βορρά»!

«Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι» έγραφε στο χαρτί, με τον Μπριν Ταϊρί να έχει ήδη ανακοινωθεί! Μένει να φανεί αν θα ακολουθήσουν και οι άλλοι δύο.

Όσον αφορά τα άλλα ονόματα, πρόκειται για τον Τίμι Άλεν, τον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Τραπάνι και τον Πάτρικ Μπέβερλι των 666 συμμετοχών σε αγώνες regular season στο ΝΒΑ με τους Ρόκετς, τους Κλίπερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Λέικερς, τους Μπουλς, τους Σίξερς και τους Μπακς.