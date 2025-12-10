Τέλης Μυστακίδης: «Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά για τους φιλάθλους και τους παίκτες»

Οι πρώτες δηλώσεις του Τέλη Μυστακίδη από τη θέση του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφτασε στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριέβιντζα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα δει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ πριν από το τζάμπολ, παραχώρησε δηλώσεις οι οποίες αποτέλεσαν την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του.

Αναλυτικά

«Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι πολύ καλό που θα μπορέσω με την ομάδα που χτίζουμε να έρθουμε εδώ να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθλους και τους παίκτες γιατί στο κάτω κάτω η ομάδα δική τους είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και για τους παίκτες. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ειδικά εμείς, δεν ξέρω πως θα είναι επικοινωνιακά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να μιλάμε. Ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ».