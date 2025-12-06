Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τα πρώτα ματς της 9ης αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
6/12
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83
ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Περιστέρι – Μαρούσι 80-78
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
7/12
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 16:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
|Θέση
|Ομάδα
|Αγ.
|Νίκες
|Ήττες
|+/-
|1
|Ολυμπιακός
|8
|8
|0
|+135
|2
|ΠΑΟΚ
|8
|6
|2
|+16
|3
|Παναθηναϊκός AKTOR
|7
|6
|1
|+85
|4
|Περιστέρι
|8
|5
|3
|+10
|5
|Προμηθέας
|9
|4
|5
|-12
|6
|ΑΕΚ
|7
|5
|2
|+64
|7
|Ηρακλής
|8
|4
|4
|-8
|8
|Καρδίτσα
|8
|3
|5
|-43
|9
|Άρης
|8
|3
|5
|+13
|10
|Κολοσσός
|9
|2
|7
|-60
|11
|Μύκονος
|8
|3
|5
|-64
|12
|Μαρούσι
|8
|2
|6
|-37
|13
|Πανιώνιος
|8
|1
|7
|-99
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (10ης)
13/12
Ηρακλής – Άρης 16:00
Μύκονος – Καρδίτσα 16:00
Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 18:15
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 20:30
14/12
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00
*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.