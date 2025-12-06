Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τα πρώτα ματς της 9ης αγωνιστικής

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Μωραΐτης

bet365

Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Stoiximan GBL μετά το πέρας των αγώνων του Σαββάτου (6/12).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

6/12
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83
ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Περιστέρι – Μαρούσι 80-78
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
7/12
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 16:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

ΘέσηΟμάδαΑγ.ΝίκεςΉττες+/-
1Ολυμπιακός880+135
2ΠΑΟΚ862+16
3Παναθηναϊκός AKTOR761+85
4Περιστέρι853+10
5Προμηθέας945-12
6ΑΕΚ752+64
7Ηρακλής844-8
8Καρδίτσα835-43
9Άρης835+13
10Κολοσσός927-60
11Μύκονος835-64
12Μαρούσι826-37
13Πανιώνιος817-99

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (10ης)
13/12
Ηρακλής – Άρης 16:00
Μύκονος – Καρδίτσα 16:00
Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 18:15
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 20:30
14/12
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00

*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα