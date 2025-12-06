Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Stoiximan GBL μετά το πέρας των αγώνων του Σαββάτου (6/12).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

6/12

Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος 103-83

ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70

Περιστέρι – Μαρούσι 80-78

Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87

7/12

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 16:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Θέση Ομάδα Αγ. Νίκες Ήττες +/- 1 Ολυμπιακός 8 8 0 +135 2 ΠΑΟΚ 8 6 2 +16 3 Παναθηναϊκός AKTOR 7 6 1 +85 4 Περιστέρι 8 5 3 +10 5 Προμηθέας 9 4 5 -12 6 ΑΕΚ 7 5 2 +64 7 Ηρακλής 8 4 4 -8 8 Καρδίτσα 8 3 5 -43 9 Άρης 8 3 5 +13 10 Κολοσσός 9 2 7 -60 11 Μύκονος 8 3 5 -64 12 Μαρούσι 8 2 6 -37 13 Πανιώνιος 8 1 7 -99

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (10ης)

13/12

Ηρακλής – Άρης 16:00

Μύκονος – Καρδίτσα 16:00

Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 18:15

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 20:30

14/12

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00

*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου