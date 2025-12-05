Το All Star Game γυναικών επιστρέφει! Η μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ είναι γεγονός και μετακομίζει από από την Αθήνα στα Ιωάννινα στις 29 Δεκεμβρίου.

Το μπάσκετ γυναικών βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο και το All Star Game, επιστρέφει για να δώσει ένα εορταστικό κλίμα την περίοδο των Χριστουγέννων στα Ιωάννινα.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την πετυχημένη περσινή γιορτή που έλαβε μέρος στη Γλυφάδα, ήρθε η ώρα να πάει στα Ιωάννινα στις 29 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα το ποιες αθλήτριες θα συμμετάσχουν, έχει δοθεί στα χέρια του κοινού στην κυριολεξία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, οι φίλαθλοι θα αποφασίσουν μέσω ψηφοφορίας η οποία ξεκινά από σήμερα (05/12) και ολοκληρώνεται (22/12), για το ποιες αθλήτριες θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.

Η αναμέτρηση, θα είναι Ελλάδα εναντίον Rest of the world και δικαίωμα συμμετοχής για την Ελλάδα θα έχουν όσες έχουν παίξει σε Εθνική ομάδα όπως επίσης όσες είναι από την Κύπρο.

Το κοινό, θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει δύο γκαρντ, δύο φόργουορντ και μία σέντερ από κάθε ομάδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ:

«Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ γυναικών επιστρέφει! Το πρώτο βήμα έγινε πέρυσι στη Γλυφάδα με τον πλέον εορταστικό και επιτυχημένο τρόπο με γενιές αθλητριών να συναντιούνται στο παρκέ. Η συνέχεια για το Women’s All Star Game 2025 elevated by ΟΠΑΠ θα γραφτεί στα Ιωάννινα, μια πόλη όμορφη, γεμάτη ιστορία και την δική της δυναμική παρουσία στο χώρο.

Το ραντεβού δίνεται φέτος στις 29 Δεκεμβρίου με την Περιφέρεια Ηπείρου σημαντικό αρωγό για μία ακόμη φορά με το Women’s All Star Game 2025, να απογειώνεται από τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Η αναμέτρηση θα είναι Ελλάδα – Rest of the World και το ποιες αθλήτριες θα αγωνιστούν είναι και στο δικό σας χέρι.

Η ψηφοφορία αρχίζει από σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου και μπορείτε να επιλέξετε τις δικές σας αγαπημένες παίκτριες Ελληνίδες και ξένες. Στην Ελλάδα θα αγωνιστούν όσες αθλήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα, αλλά και όσες είναι από την Κύπρο. Μπορείτε να επιλέξετε δύο γκαρντ, δύο φόργουορντ και μία σέντερ για κάθε ομάδα. Την δική τους ψήφο θα έχουν οι προπονητές και οι αθλήτριες, ώστε να βγουν τα τελικά αποτελέσματα.

Μπορείτε να βοηθήσετε να φτιαχτούν οι δύο ομάδες με ένα κλικ εδώ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το μπάσκετ γυναικών και την γυναίκα αθλήτρια»!

