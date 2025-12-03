Στην οροφή του ΣΕΦ, έχουν τοποθετηθεί ορισμένα νάιλον και το Gazzetta, εξηγεί τον λόγο ύπαρξής τους, που σκοπό έχουν να προστατεύσουν το γήπεδο από τις όποιες διαρροές.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αρταβάνης

Το πρόβλημα στην οροφή του ΣΕΦ συνεχίζει να υφίσταται και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη χώρα μας, έχουν κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού, να ανησυχούν όταν βρέχει, ειδικά ανήμερα αγώνα των ερυθρολεύκων στο φαληρικό στάδιο.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (4/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Μπαίνοντας στο στάδιο του Πειραιά, παρατηρούνται στην οροφή του γηπέδου τοποθετημένα ορισμένα νάιλον που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τον αγωνιστικό χώρο από την επερχόμενη κακοκαιρία.

Να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα νάιλον, υπάρχουν στην οροφή του ΣΕΦ αρκετούς μήνες.

Αυτή είναι μια προσωρινή λύση στην οποία έχουν προσφύγει οι υπεύθυνοι του γηπέδου στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οροφή, με τον Ολυμπιακό να έχει δώσει την συγκατάθεσή του.

Βέβαια έχουν υπάρξει στιγμές που δεν είναι αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος (νάιλον στην οροφή) με το ΣΕΦ ουκ ολίγες φορές να γεμίζει με νερά στο παρκέ. Έτσι, οι εργαζόμενοι του γηπέδου θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, κάθε φορά που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός εντός έδρας (ειδικά σε αγώνα EuroLeague) και ο ουρανός, σκοτεινιάζει απειλητικά από μαύρα σύννεφα, που είναι έτοιμα να ρίξουν... νεροποντή δημιουργώντας πρόβλήμα.

Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν ο διαγωνισμός για την αλλαγή στην κορυφή είχε πραγματοποιηθεί πέρσι, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο και οι εργασίες είχαν γίνει το καλοκαίρι, ώστε το πρόβλημα να σταματήσει να υφίσταται.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, περιμένει και την επίσημη έγκριση του κράτους σε γραπτή μορφή, προκειμένου να περάσει στην ΚΑΕ και με τη βούλα το «σπίτι του», για να το προσέξει όπως του αρμόζει.

Ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Όπως ανέφερε και ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, στο Gazz Floor by Novibet, θα γίνει διεθνής διαγωνισμός (έστω και με καθυστέρηση), για το ποια εταιρεία θα αναλάβει την ολική αντικατάσταση της οροφής του ΣΕΦ.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν μπορεί να μείνει μακριά από το σπίτι του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τούτων λεχθέντων, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να παίξει το ματς με την Φενέρμπαχτσε με τα νάιλον στην οροφή και το Gazzetta έχει το σχετικό βίντεο...