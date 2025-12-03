Ο Σαμς Σαράνια του ESPN αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Μπακς αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα.

To πιο μεγάλο θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Σε συνέχεια της αποκάλυψης του Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN για το παρασκήνιο του καλοκαιριού και το trade που ζήτησε ο «Greek Freak», ήρθε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού το μέλλον του. Οι εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν τις επόμενες εβδομάδες.