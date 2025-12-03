Αντετοκούνμπο: «Στον αέρα το μέλλον του στους Μπακς», αποκάλυψε ο Σαράνια
To πιο μεγάλο θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.
Σε συνέχεια της αποκάλυψης του Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN για το παρασκήνιο του καλοκαιριού και το trade που ζήτησε ο «Greek Freak», ήρθε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού το μέλλον του. Οι εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν τις επόμενες εβδομάδες.
Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP's future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.