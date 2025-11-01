Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη

Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το τέλος των ματς του Σαββάτου.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη στο Nick Galis Hall και ανέβηκε στο 4-1, ρίχνοντας τον Άρη στο 1-4 μετά το 78-73. Το Περιστέρι έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ (είχε παράπονα από τη διαιτησία) και τη νίκησε με 79-66 με κορυφαίο Νίκολς, ενώ ο Προμηθέας δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Καρδίτσα. Τέλος ο Χρυσικόπουλος χάρισε τη νίκη στον Κολοσσό κόντρα στον Πανιώνιο με φοβερό buzzer beater.

Την Κυριακή στη 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ηρακλή, ενώ η Μύκονος στις 16:00 φιλοξενεί το Μαρούσι.

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 4-0 ΑΕΚ 4-1 ΠΑΟΚ 4-1 Παναθηναϊκός 3-1 Περιστέρι 3-1 Καρδίτσα 2-2 Προμηθέας 2-3 Κολοσσός 2-3 Μαρούσι 1-2 Μύκονος 1-2 Ηρακλής 1-3 Άρης 1-4 Πανιώνιος 0-5

Τα αποτελέσματα

1/11

Κολοσσός - Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66

Προμηθέας - Καρδίτσα 91-62

Άρης - ΠΑΟΚ 73-78

2/11

Ολυμπιακός - Ηρακλής 13:00

Μύκονος - Μαρούσι 16:00

*ρεπό Παναθηναϊκός

Επόμενη αγωνιστική

8/11

Άρης - Μύκονος 16:00

Περίστερι - Παναθηναϊκός 16:00

Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00