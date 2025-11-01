Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη στο Nick Galis Hall και ανέβηκε στο 4-1, ρίχνοντας τον Άρη στο 1-4 μετά το 78-73. Το Περιστέρι έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ (είχε παράπονα από τη διαιτησία) και τη νίκησε με 79-66 με κορυφαίο Νίκολς, ενώ ο Προμηθέας δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Καρδίτσα. Τέλος ο Χρυσικόπουλος χάρισε τη νίκη στον Κολοσσό κόντρα στον Πανιώνιο με φοβερό buzzer beater.
Την Κυριακή στη 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ηρακλή, ενώ η Μύκονος στις 16:00 φιλοξενεί το Μαρούσι.
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 4-0
- ΑΕΚ 4-1
- ΠΑΟΚ 4-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Περιστέρι 3-1
- Καρδίτσα 2-2
- Προμηθέας 2-3
- Κολοσσός 2-3
- Μαρούσι 1-2
- Μύκονος 1-2
- Ηρακλής 1-3
- Άρης 1-4
- Πανιώνιος 0-5
Τα αποτελέσματα
1/11
2/11
Ολυμπιακός - Ηρακλής 13:00
Μύκονος - Μαρούσι 16:00
*ρεπό Παναθηναϊκός
Επόμενη αγωνιστική
8/11
Άρης - Μύκονος 16:00
Περίστερι - Παναθηναϊκός 16:00
Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15
9/11
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00
Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00
Κολοσσός - Προμηθέας 16:00
*ρεπό Ηρακλής
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.