ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια στον Φλιώνη για τον χαμό του πατέρα του
Η ΑΕΚ έστειλε τα συλλυπητήριά της για τον ξαφνικό χαμό του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη που έφυγε από τη ζωή δίνοντας κουράγιο το δικό της μήνυμα στήριξης στον αρχηγό της ομάδας.
Αναλυτικά
«Η οικογένεια της "Βασίλισσας" εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος "έφυγε" αιφνιδίως από τη ζωή.
Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.
Κουράγιο, Αρχηγέ!».
Η οικογένεια της «Βασίλισσας» εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» αιφνιδίως από τη ζωή.— AEK BC (@aekbcgr) May 29, 2026
Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.
Κουράγιο, Αρχηγέ! #aekbc pic.twitter.com/du3se027Vw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.