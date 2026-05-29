Η ΑΕΚ έστειλε τα συλλυπητήριά της για τον ξαφνικό χαμό του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη που έφυγε από τη ζωή δίνοντας κουράγιο το δικό της μήνυμα στήριξης στον αρχηγό της ομάδας.

Αναλυτικά

«Η οικογένεια της "Βασίλισσας" εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος "έφυγε" αιφνιδίως από τη ζωή.

Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.

Κουράγιο, Αρχηγέ!».