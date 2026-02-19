Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για το 13ο τελικό στον οποίο θα κοντραριστούν μεταξύ τους.

Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε τον Ολυμπιακό και προκρίθηκε και εκείνος στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Αιώνιους να ετοιμάζονται για το πρώτο ματς που θα κρίνει τίτλο το 2026.

Ο τελικός του Σαββάτου (21/2) θα είναι ο 13ος της ιστορίας του θεσμού που θα λάβουν μέρος και οι δύο αιώνιοι, με τον Παναθηναίκό να μετρά 8 κατακτήσεις και τον Ολυμπιακό 4.

Μάλιστα πρόκειται για τον τρίτο σερί τελικό όπου οι δύο ομάδες αναμετρώνται, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε πέρσι.

Οι 12 «αιώνιοι» τελικοί: