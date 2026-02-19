Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του τελικού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο τον ημιτελικό με το Μαρούσι, επικράτησε με 67-91 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του θεσμού.
Από την άλλη, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, το σύνολο του Εργκίν Άταμαν πέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Ηρακλή (61-91) κι έτσι ο τελικός θα έχει «άρωμα»... αιώνιο.
Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στο Κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.