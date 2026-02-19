Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα συναντηθούν στον «αιώνιο» τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η μέρα και η ώρα της αναμέτρησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο τον ημιτελικό με το Μαρούσι, επικράτησε με 67-91 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του θεσμού.

Από την άλλη, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, το σύνολο του Εργκίν Άταμαν πέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Ηρακλή (61-91) κι έτσι ο τελικός θα έχει «άρωμα»... αιώνιο.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στο Κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού.