Stoiximan GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο, δοκιμασία στη Ρόδο για τον Παναθηναϊκό
- Sold out το Κολοσσός-Παναθηναϊκός
- Αποτελέσματα-3η αγωνιστική
- Κατάταξη
- Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-26/10)
Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή 19/10 με δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta), ο οποίος έγινε η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της.
Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην «ομάδα του λαού», και πλέον θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.
Από την άλλη πλευρά, ο «Ιστορικός» προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Κρις Χουγκάζ να αντικαθιστά τον Λούκα Παβίτσεβιτς, επιστρέφοντας για τρίτη θητεία μετά από εκείνες των σεζόν 2014/15 και 2018/19.
Sold out το Κολοσσός-Παναθηναϊκός
Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta).
Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του ΠΑΟΚ, έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ. Ήταν η πρώτη του ήττα στην κανονική περίοδο μετά από συνολικά 28 σερί νίκες και 22 συνεχόμενες εκτός έδρας επιτυχίες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Πλέον θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους «πράσινους».
Αποτελέσματα-3η αγωνιστική
Σάββατο 18/10
Κυριακή 19/10
- 13:00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος
- 16:00 Κολοσσός-Παναθηναϊκός
ΡΕΠΟ: Περιστέρι
Κατάταξη
- ΑΕΚ 3-0
- Ολυμπιακός 2-0
- Περιστέρι 2-0
- ΠΑΟΚ 2-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Καρδίτσα 1-1
- Κολοσσός 1-1
- Μύκονος 1-1
- Προμηθέας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Ηρακλής 1-2
- Πανιώνιος 0-2
- Άρης 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-26/10)
Σάββατο 25/10
- 16:00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι
- 17:30 Ηρακλής-ΑΕΚ
- 18:15 Πανιώνιος-Άρης
- 18:15 Καρδίτσα-Κολοσσός
Κυριακή 26/10
- 13:00 Μύκονος-Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός-Προμηθέας
ΡΕΠΟ: Μαρούσι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» για τη Stoiximan GBL και τα παιχνίδια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης
- Ολυμπιακός για Παπαγιάννη και Οσμάνι: «Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε εκεί που ανήκετε»
- Ολυμπιακός: Βραβεύει τους κορυφαίους της περσινής σεζόν και καλεί τον κόσμο του από νωρίς στο ΣΕΦ