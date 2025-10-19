Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο, δοκιμασία στη Ρόδο για τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (13:00), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό (16:00), στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή 19/10 με δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta), ο οποίος έγινε η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην «ομάδα του λαού», και πλέον θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.

Από την άλλη πλευρά, ο «Ιστορικός» προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Κρις Χουγκάζ να αντικαθιστά τον Λούκα Παβίτσεβιτς, επιστρέφοντας για τρίτη θητεία μετά από εκείνες των σεζόν 2014/15 και 2018/19.

Sold out το Κολοσσός-Παναθηναϊκός

Στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο Κολοσσός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του ΠΑΟΚ, έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ. Ήταν η πρώτη του ήττα στην κανονική περίοδο μετά από συνολικά 28 σερί νίκες και 22 συνεχόμενες εκτός έδρας επιτυχίες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Πλέον θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό που έχει ρεκόρ 1-1 και ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους «πράσινους».

Αποτελέσματα-3η αγωνιστική

Σάββατο 18/10

Κυριακή 19/10

13:00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος

16:00 Κολοσσός-Παναθηναϊκός

ΡΕΠΟ: Περιστέρι

Κατάταξη

ΑΕΚ 3-0 Ολυμπιακός 2-0 Περιστέρι 2-0 ΠΑΟΚ 2-1 Παναθηναϊκός 1-1 Καρδίτσα 1-1 Κολοσσός 1-1 Μύκονος 1-1 Προμηθέας 1-2 Μαρούσι 1-2 Ηρακλής 1-2 Πανιώνιος 0-2 Άρης 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-26/10)

Σάββατο 25/10

16:00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι

17:30 Ηρακλής-ΑΕΚ

18:15 Πανιώνιος-Άρης

18:15 Καρδίτσα-Κολοσσός

Κυριακή 26/10

13:00 Μύκονος-Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός-Προμηθέας

ΡΕΠΟ: Μαρούσι