Αλλαγές στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου καθώς αναλαμβάνουν ως υπηρεσιακοί οι Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης.

Τα ηνία του πάγκου του Πανιωνίου δόθηκαν στους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη οι οποίοι και θα αποτελέσουν το τεχνικό δίδυμο έχοντας υπηρεσιακό ρόλο.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«H ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ομάδας, ανακοινώνει ότι υπηρεσιακοί προπονητές αναλαμβάνουν οι κ.κ. Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης, στους οποίους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν»