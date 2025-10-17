GBL: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών ενόψει του τζάμπο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και λόγω του ντέρμπι, όλοι οι διαιτητές ανακοινώνονταν 3 ώρες πριν το εκάστοτε παιχνίδι, αυτή τη φορά επιστρέφουμε στην... κανονικότητα, με τα ονόματα όλων των διαιτητών που σφυρίζουν παιχνίδια να γνωστοποιούνται ταυτόχρονα από την ΕΟΚ.
Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 18/10
Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)
Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)
Promitheas Park 19.30 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)
Κυριακή 19/10
ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)
