Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη κι έχοντας πάρει μέρος μόλις σε δύο προπονήσεις, ο Άλεξ Μερκβιλάντζε ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη στον εκτός έδρας αγώνα (18/10) με το Μαρούσι αντικαθιστώντας τον Τζέικ Φόρεστερ στην εξάδα των ξένων.

Το πλάνο του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς δεν περιλάμβανε αυτή την αλλαγή αλλά η ίωση που ταλαιπωρεί τον Τζέικ Φόρεστερ – μάλιστα είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ακόμη και στον εντός έδρας αγώνα με τη Μανρέσα για την 4η αγωνιστική του Eurocup – επίσπευσε τις διαδικασίες για τον 23χρονο Γεωργιανό φόργουορντ. Ο Άλέξ Μερκβιλάντζε είναι στην αποστολή των «κίτρινων» η οποία θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον εκτός έδρας αγώνα με το Μαρούσι όπου οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν την παρθενική νίκη τους στην GBL Basketleague έπειτα από τις ήττες με Καρδίτσα και Κολοσσό Ρόδου.