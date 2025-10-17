Βρούτσης: «Πρέπει να δοθεί παράταση στη σύμβαση του γηπέδου της ΑΕΚ, ο Αγγελόπουλος το μετέτρεψε σε αθλητικό στολίδι»

O Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μίλησε για το γήπεδο της ΑΕΚ στο μπάσκετ και τόνισε πως πρέπει να δοθεί παράταση στη σύμβαση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού βρέθηκε στην εκπομπή του Foxbet, «Center Fox» και μίλησε για το γήπεδο της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena, αναφέροντας πως θα πρέπει να δοθεί παράταση στη σύμβαση.

O Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως ο Μάκης Αγγελόπουλος πήρε ένα κτίριο που ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη και κατάφερε με δικές του προσπάθειες και αφού πάλεψε προσωπικά, να αδειοδοτήσει κτίριο που ήταν δύσκολο να αδειοδοτηθεί. Πρόσθεσε πως το έχει μετατρέψει σε αθλητικό στολίδι και θέλει να κάνει περιβάλλοντα χώρο που θα φέρει περισσότερο κόσμο στην περιοχή και θα την αναβαθμίσει.

Για την ΑΕΚ είναι αναγκαία συνθήκη η παράταση της σύμβασης του γηπέδου για τουλάχιστον έως το 2040 για να γίνουν οι επενδύσεις που βρίσκονται στα... σκαριά από τον Μάκη Αγγελόπουλο και τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν την εγκατάσταση και την περιοχή. Η σύμβαση που ισχύει τώρα είναι για 10+10 έτη και η πλευρά της ΑΕΚ θέλει να μετατρεπεί σε 20ετή (κλειστή), δηλαδή να πάει τουλάχιστον μέχρι το 2040. Προφανώς οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θα πουν όχι και σε μεγαλύτερης διάρκειας σύμβαση.