Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πότε θα ανακοινωθούν οι διαιτητές του ντέρμπι και γιατί
Με το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκος για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL να πλησιάζει, το ενδιαφέρον όλων συγκεντρώνεται στο ποιοι θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Για αυτό όμως, θα πρέπει να περιμένουμε.
Όπως έχει γνωστοποιηθεί στις ομάδες, οι διαιτητές όλων των αγώνων της εν λόγω αγωνιστικής θα γίνουν γνωστοί 3 ώρες περίπου πριν το τζάμπολ του εκάστοτε αγώνα, κάτι που ήδη έχουμε δει να γίνεται από το Σάββατο (11/10) και τους διαιτητές των αναμετρήσεων Άρης - Κολοσσός, Προμηθέας - Μαρούσι και ΠΑΟΚ - Ηρακλής.
Αυτό σημαίνει πως οι διαιτητές του ντέρμπι του ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα γίνουν γνωστοί το απόγευμα της Κυριακής (12/10), περίπου στις 16:00, δηλαδή 3 ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.
