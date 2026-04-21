«Δρόμεια» 2026: Ραντεβού στη Βάρη στις 13 Ιουνίου

Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του στίβου από όλο τον κόσμο θα δώσουν ραντεβού στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγκλατζής» στις 13 Ιουνίου.

Το διεθνές μίτινγκ του στίβου «DROMIA», το οποίο εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour στην κατηγορία Silver, αναμένεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη με νέα αγωνίσματα ενώ, όπως κάθε χρονιά, οι ταχύτητες θα προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα. Τα «DROMIA 2026» συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης».



Ύστερα από την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση, στην οποία πήραν μέρος 490 αθλητές και αθλήτριες από 28 χώρες, τα «DROMIA 2026», με γνώμονα το ενδιαφέρον της διεθνούς αθλητικής κοινότητας, υπόσχονται συγκλονιστικούς αγώνες στις ταχύτητες αλλά και στα άλματα.

Οι διοργανωτές έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα: 100 μ., 200 μ., 400 μ., 400 μ. εμπ., 800 μ. και 4Χ100 σε άνδρες και γυναίκες ενώ εκτός από το μήκος των ανδρών αυτή τη χρονιά θα διεξαχθεί και ύψος ανδρών με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί στο διεθνές αθλητικό στερέωμα και κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο εξέφρασαν από νωρίς το ενδιαφέρον τους για να πάρουν μέρος. Χαρακτηριστικό της αναγνωσιμότητας του μίτινγκ είναι ότι έχει κλείσει ο αριθμός συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα και υπάρχει λίστα αναμονής.

«Κάθε χρόνο τα "DROMIA" ανεβάζουν υψηλότερα τον πήχη και αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον τόσο από τις συμμετοχές αθλητών όσο και από τη συμμετοχή των χορηγών. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος κάθε χρόνο κάνει τα αδύνατα – δυνατά για τη διοργάνωση καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την υποστήριξη.

Όσοι βρεθούν στις κερκίδες στις 13 Ιουνίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα αθλητικό θέαμα που όμοιο του δεν υπάρχει στην αθλητική ζωή της χώρας μας», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής και τεχνικός διευθυντής του διεθνούς μίτινγκ «DROMIA», Χάρης Παπαδιάς.

