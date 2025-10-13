Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το πώς εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στέκεται στο πόσο καλά «έκρυψε» τις απουσίες η ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε με δύο πρόσωπα στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα κάκιστο, που έμοιαζε να μην έχει κάνει σκάουτινγκ και ένα διαβασμένο, όπου έβγαλε πάθος, ψυχή και πήρε άξια τη νίκη.

Στο πρώτο μισό οι Ερυθρόλευκοι επέτρεψαν στον Τι Τζέι Σορτς να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό. Ο Αμερικανός… ζει για τις άμυνες με αλλαγές και ο Ολυμπιακός του έκανε το χατίρι. Έτσι ο παίκτης βρήκε ρυθμό, έβγαλε φάσεις στο 1-1 και γενικά έκανε μεγάλη ζημιά. βέβαια ο παίκτης που έκανε την μεγαλύτερη ζημιά ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι ο καλύτερος Έλληνας σουτέρ και ο Ολυμπιακός τον άφησε να βρει το χέρι του. Οι παίκτες που είχαν αναλάβει το μαρκάρισμά του έκαναν το παραπάνω βήμα στην βοήθεια και του έδιναν τον χρόνο για να σουτάρει, στις αλλαγές οι ψηλοί δεν πίεζαν το σουτ και κάπως έτσι ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 14 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ίσως και ο Ολυμπιακός να είχε κεντράρει λ πολύ στην αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν, με την απουσία του να επηρέασε και τους γηπεδούχους σε σημαντικό βαθμό.

Γενικά η δεύτερη περίοδος ήταν κάτι που ο Ολυμπιακός θέλει να ξεχάσει. Παρόλα αυτά, μια φάση στο τέλος της περιόδου ήταν και το έναυσμα για την αντεπίθεση. Ο Σορτς βιάστηκε να εκτελέσει, παρότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να εξαντλήσει την επίθεση, με αποτέλεσμα ο Βεζένκοβ να βρει τον χρόνο να βάλει ένα μεγάλο τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου και να μειώσει στους 5.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Η πίεση στους περιφερειακούς ανέβηκε, παράλληλα ο Ολυμπιακός έτρεχε με κάθε ευκαιρία στο παρκέ και κάπως έτσι η διαφορά ροκανίστηκε. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός των 7 τριπόντων στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε μόλις 2 εύστοχα στο δεύτερο, καθώς ο Άταμαν ξέχασε τον Τολιόπουλο στον πάγκο, ενώ το «ρίσκο» στα σουτ του Όσμαν βγήκε σε καλό στους Πειραιώτες.

Ο Βεζένκοβ την ίδια ώρα έμοιαζε να κάνει ό,τι θέλει απέναντι στην πράσινη άμυνα, η οποία δεν βρήκε αντίδοτο στον σταρ του Ολυμπιακού, με την διαφορά να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Εάν δεν υπήρχε και το ξέσπασμα του Σλούκα στο τέλος που βρήκε προσωπικό σκορ, η «ψαλίδα» ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν θα έκλεινε ποτέ. Κάτι άλλο βασικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως είχε υπομονή στην επίθεση και έπαιρνε όλα όσα του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστική φάση αυτή του 39’, όταν και ο Νιλικίνα διάβασε την αδυναμία του Σορτς στην άμυνα και «χτύπησε» εκεί, βρίσκοντας ένα τεράστιο καλάθι.

Ο Ολυμπιακός έλεγξε τα ριμπάουντ (37-29), πέρασε αρκετά τη μπάλα στο ποστ, με τον Μιλουτίνοφ να φθείρει τους αντιπάλους του. Από την άλλη, το κενό στην δημιουργία του Ολυμπιακού λόγω της απουσίας των Γουόκαπ και Φουρνιέ το κάλυψαν και με το παραπάνω οι Ντόρσεϊ και Γουόρντ με 8 και 5 ασίστ αντίστοιχα.

Όπως είπαν όμως και οι παίκτες του Ολυμπιακού στις δηλώσεις τους, αυτό το παιχνίδι δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ενθουσιάζεται κανείς. Ήταν μια νίκη στο πρώτο από τα πολλά ντέρμπι που θα δούμε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα έρθουν άλλα, στα οποία ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός, καθώς θα κρίνουν τίτλους.

Σαφώς πάντα ένα τέτοιο παιχνίδι δεν περνά αδιάφορο. Τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποτελούν την… μητέρα των μαχών. Ποτέ ένα ντέρμπι δεν θα είναι αδιάφορο. Όμως η αλήθεια είναι πως ένα ντέρμπι στις αρχές του Οκτώβρη για το πρωτάθλημα δεν έχει την ίδια σημασία με ένα στα μέσα της σεζόν, ειδικά από την στιγμή που οι δύο ομάδες είχαν κομβικές απουσίες.

Μην ξεχνάμε πως για τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Γουόκαπ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Έβανς, ενώ από την άλλη, ο Κέντρικ Ναν δεν φόρεσε ποτέ σορτσάκι για να αγωνιστεί. Αυτό όμως ήταν και κλειδί για τον Ολυμπιακό. Ότι παρότι έπαιξε με απουσίες, δεν επέτρεψε να φανεί κάποιο κενό στο παρκέ.

Σκόραρε 90 πόντους χωρίς τον βασικό του σκόρερ από την περιφέρεια, μοίρασε 23 ασίστ χωρίς τον καλύτερο δημιουργό του. Σαφώς για να γίνει αυτό, χρειάστηκε οι Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ και Γουόρντ να αγωνιστούν 30+ λεπτά. Παρόλα αυτά, η δουλειά έγινε και αυτό μετράει. Μένει τώρα αυτή η δουλειά να μην μείνει στη μέση και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει αυτό που πρέπει στα παιχνίδια που ακολουθούν κόντρα σε Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Πανιώνιο.

Θα έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες ημέρες πάλι. Μέχρι τότε, υπομονή και όλα καλά! Όπως λέει και ο Ολυμπιακός στο ποστ του «2 down, 3 to go»!

ΥΓ. Λατρεύω προσωπικά τις στιγμές που παίκτες και κόσμος γίνονται ένα. Αυτό το interaction που είχαν με τον κόσμο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Τάισον Γουόρντ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θεωρώ πως ήταν από τα highlights του ντέρμπι.

ΥΓ2. Ευτυχώς που ο Άταμαν άφησε τον Τολιόπουλο να «παγώσει» στον πάγκο. Ήταν η μέρα του, όμως στον Παναθηναϊκό δεν εκμεταλλεύτηκαν το ταλέντο και την προσωπικότητά του όπως θα έπρεπε.

ΥΓ3. Ο Χολ έδειξε καλό πρόσωπο στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως στο δεύτερο ήταν απαράδεκτος.

ΥΓ4. Είναι απίστευτο το πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοβ. Επίσης η βελτίωσή του φαίνεται στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Κατέβασε το ριμπάουντ, έτρεξε το γήπεδο και σούταρε εν κινήσει σα να ήταν γκαρντ!

ΥΓ5. Μπορεί τα προβλήματα να καλύφθηκαν εκ των έσω, όμως για να μην χρειάζονται συνεχώς… αλχημείες, ίσως το ενδεχόμενο ενίσχυσης σε «1» και «5» να μην ήταν κακή ιδέα για τον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, ας το αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας αυτό, που είναι δεδομένο πως ξέρει καλύτερα από όλους μας το τι χρειάζεται η ομάδα του.

ΥΓ6. Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ «μεταγραφή» του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό!