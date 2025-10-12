Ο Χρήστος Μπαφές αποκάλυψε πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν ζητήσει να μην γίνει τόσο νωρίς το πρώτο ντέρμπι, αλλά να διεξαχθεί σε μια πιο εμπορική περίοδο, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνο το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.

Ο Χρήστος Μπαφές, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μίλησε για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, αποκαλύπτωντας πως οι Ερυθρόλευκοι ζήτησαν να γίνει σε άλλη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μπαφές τόνισε ότι η πλευρά του Ολυμπιακού ζήτησε να γίνει σε μια πιο εμπορική περίοδο το πρώτο ντέρμπι, κάτι όμως που δεν βρήκε σύμφωνο το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.

«Εμείς δεν ήμασταν σύμφωνοι να γίνει το παιχνίδι αυτό τόσο νωρίς στη σεζόν, προτιμούσαμε να γίνει αργότερα, σε μια πιο εμπορική περίοδο. Όμως στην ψηφοφορία που έγινε στον ΕΣΑΚΕ κάποιοι είχαν άλλη άποψη. Ρωτήστε τον ΕΣΑΚΕ να σας πουν ποιος…», ήταν τα λόγια του Χρήστου Μπαφέ.

Νωρίτερα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε σχολιάσει επί του θέματος πως: «Εγώ δεν θα ήθελα να το παίξουμε αυτή την εποχή, για πολλούς λόγους. Ακόμα και για το ματς της Τρίτης. Όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο ότι αδειάζεις και από ενέργεια και πνευματική, κερδίσεις-χάσεις. Η σημαντικότητά του έχει ειπωθεί από όλους. Δεν έκρινε κανέναν τίτλο, πάντα έχει κάποια σημασία. Το γόητρο είναι δεδομένο. Πιο πολύ ανακούφιση ότι κερδίσαμε παρά χαρά γιατί ξαναπαίζουμε την Τρίτη».