Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού και το πρώτο του ντέρμπι Αιωνίων, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να παίζει για ένα κοινό όπως αυτό των Ερυθρολεύκων.

Ο Τάισον Γουόρντ βρέθηκε για πρώτη φορά σε ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, με τον Αμερικανό να μην μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του στις δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ:

Για το ξέσπασμά του προς τον κόσμο:

«Ονειρεύτηκα να έχω οπαδούς σαν αυτούς. Όλοι όσοι παίζουν μπάσκετ γνωρίζουν τη Θύρα 7. Η ένταση που φέρνει και το πόσο μας βοηθούν. Λατρεύω να τους βάζω στο παιχνίδι και να δείχνω το πόσο σκληρά παίζω για αυτούς. Ήταν μια στιγμή για εμάς. Τους χρειαζόμασταν πολύ απόψε».

Για τον Σορτς:

«Ήταν έξτρα κίνητρο να παίζω απέναντί του. Ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό και ήθελα να πάρω τη νίκη. Θα έρθουν κι άλλα παιχνίδια και ήθελα να το χαρώ».

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού:

«Μας βάζω 8,5. Υπάρχουν κομμάτια που μπορούμε να βελτιωθούμε. Η νίκη είναι νίκη ειδικά απέναντι στον αντίπαλό σου. Ήμασταν πίσω στο ημίχρονο αλλά πήραμε τα πάνω μας στο δεύτερο»

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο:

«Η άμυνά μας. όταν σταματάς τον αντίπαλο βρίσκεις και σκορ. Έχουμε πολύ ταλέντο στην ομάδα μας, αλλά αμυντικά έχουμε επίσης ταλέντο. Όταν το δείχνουμε, είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσει κανείς».

Για τη σημασία αυτής της νίκης ενόψει διαβολοβδομάδας:

«Είμαστε πάντα ενθουσιασμένοι με την διαβολοβδομάδα. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να κάνει ο καθένας τη ρουτίνα του και να εμφανιστούμε έτοιμοι για την διαβολοβδομάδα».

Για την προσαρμογή του:

«Μέρα με τη μέρα βελτιώνομαι. Προσπαθώ να κερδίσω το χρόνο μου αλλά πάντα μαθαίνω από τους παίκτες γύρω μου. Το βλέπω μέρα με τη μέρα».

Για το ντέρμπι:

Όλοι με ρωτούσαν αν είμαι ενθουσιασμένος και δεν μπορούσα να πω ψέματα, ήμουν. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να παίξω πολλά τέτοια παιχνίδια. Δεν απογοήτευσε. Περιμένω κι άλλα να έρθουν και είμαι ενθουσιασμένος».

Για το «πρέπει» που έχει ο Ολυμπιακός:

«Δεν το έχω σκεφτεί. Οι παίκτες έρχονται και πρέπει να καταλάβουν πως ανήκουν εδώ. Αν καταλάβεις πως σε έφεραν για κάποιον λόγο, ο ουρανός είναι το όριο. Κανείς εδώ δεν θέλει να σε ρίει κάτω, όλοι θέλουν να σε βοηθήσουν».

