Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την προσπάθεια του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη μια φορά ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό, με τον Σέρβο να τελειώνει το ματς με 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ στα 22'' και κάτι που αγωνίστηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, με τον ίδιο να τονίζει την σημασία της νίκης, την αλλαγή απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι που παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονταν πολύ, έχουν βγει μπροστά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για τη σημασία της σημερινής νίκης:

«Η νίκη ήταν αυτή που έχει σημασία. Βάλαμε την ομάδα σε καλή θέση βαθμολογικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι παίξαμε καλά σήμερα καμία από τις δύο ομάδες. Είχαμε και οι δύο πολλά προβλήματα και τραυματίες αλλά αυτό που μετράει περισσότερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε».

Για την αλλαγή του παιχνιδιού τους στο δεύτερο μισό:

«Στο πρώτο μισό ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά, δεχτήκαμε 48 πόντους, και έκαναν ότι ήθελαν στο παιχνίδι, επιθετικά σκόραραν τρίποντα, και εμείς από την πλευρά μας δεν παίζαμε σκληρά, και όταν δεν παίζεις σκληρά απέναντι τους σε κερδίζουν. Είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην Ευρώπη και έδειξαν την ποιότητά τους στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. Ευτυχώς στο δεύτερο μισό ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε το παιχνίδι».

Για την αντίδρασή του στο δεύτερο δεκάλεπτο:

«Δεν αισθανόμουν πολύ καλά σήμερα, ήμουν λίγο κουρασμένος από όλα, ήθελα να βάλω τους φιλάθλους στο παιχνίδι και να βρω ενέργεια από κάτι άλλο».

Για το -12 και την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο:

«Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Όλα συμβαίνουν στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού και όπως είπα και προηγουμένως στο πρώτο μισό ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση ειδικά στην άμυνα. Αλλά δεν τα παρατήσαμε, προσπαθήσαμε να πάρουμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας και στο δεύτερο μισό βγήκαμε έξω στο παρκέ πολύ πιο έτοιμοι για μάχη. Και το πιο σημαντικό είναι η νίκη για εμάς».

Για την ξεκούρασή του ενόψει διαβολοβδομάδας:

Κάνεις ό,τι μπορείς με τους φυσιοθεραπευτές. Είναι η δουλειά μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε ξεκούραστοι. Κάποιες φορές νιώθεις πιο κουρασμένος, κάποιες όχι τόσο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μόνο να κερδίζουμε».

Για τη σημασία της νίκης στο συγκεκριμένο ντέρμπι:

«Είναι σημαντικό και για κάποιους παίκτες που τώρα έχουν μεγαλύτερους ρόλους επειδή κάποιοι σημαντικοί παίκτες είναι εκτός. Χαίρομαι που κάποιοι παίκτες βγήκαν μπροστά και δίνουν περισσότερα. Ειδικά σε ντέρμπι που είναι διαφορετικά παιχνίδια. Τα ντέρμπι είναι κάτι μοναδικό. Δεν είναι σαν τα άλλα ματς. Δεν πρέπει όμως να ενθουσιαζόμαστε πολύ. Είναι μόνο μια νίκη. Έρχονται πολλά ακόμη παιχνίδια.