Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 90-86, μίλησε μεταξύ άλλων για τον ρυθμό που βρήκαν οι παίκτες του από την άμυνα.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας επικρατήσει με 90-86 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στην ΕΡΤ, ανέφερε:

«Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και φαίνεται από τους αριθμούς. Δημιουργήσαμε πολλά ανοικτά σουτ, που αδικαιολόγητα δεν τα βάλαμε λόγω στρες. Ήταν πέναλτι, μετά από κυκλοφορία την μπάλα. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ. Ήμασταν πιεσμένοι όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν γηπεδούχοι και έχουμε πολλές απουσίες αυτή την περίοδο.

Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση από την άμυνα. Αυτή την εποχή δεν έχουμε σταθερότητα αμυντική. Έχουμε νέους παίκτες και υπάρχουν πολλές ασυνεννοησίες σε συνεργασίες επιθετικές του αντιπάλου. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε.

Με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, που είχαμε δεχθεί 48 πόντους και είχαμε κάνει μόνο 7 φάουλ. Ήμασταν μόνο στην αντίδραση και όχι στη δράση. Περιμένουμε τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Έβανς πιθανότατα που οι απουσίες τους είναι κομβικές.

Το πρόβλημα του Φουρνιέ δεν είναι σημαντικό. Τον ενοχλεί μόνο μια συγκεκριμένη κίνηση. Περιμένουμε κι αυτόν και τον ΜακΚίσικ να είναι σε θέση να αγωνιστούν σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ματς αυτή την εβδομάδα».