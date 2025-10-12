Ο Φρανκ Νιλικίνα, μετά το πρώτο του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, μίλησε για το πώς το έζησε και πόσο καλά έχει προσαρμοστεί μέχρι στιγμής στη νέα του ομάδα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα έπαιξε στο πρώτο του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο, ο οποίος έκλεισε 15 μέρες στη χώρα μας, να μιλάει για το πώς το έζησε.

Μεταξύ άλλων, ο Φρανκ Νιλικίνα τόνισε ότι η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, ενώ σχολίασε και την δική του εμφάνιση και προσαρμογή στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Φρανκ Νιλικίνα:

-Για το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι:

«Ήταν ωραίο, κυρίως επειδή πήραμε τη νίκη, κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, ο κόσμος μάς έδωσε τεράστια ενέργεια. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό και χαρούμενοι που κερδίσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι έρχεται».

-Για το αν η ατμόσφαιρα ήταν όπως τη φανταζόταν:

«Ναι, σίγουρα. Είχα μεγάλες προσδοκίες και δεν απογοητεύτηκα. Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι, μας ώθησαν πολύ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μείναμε πίσω για αρκετή ώρα, αλλά η ενέργεια και η ενότητα όλων μας απόψε ήταν καθοριστική. Νομίζω πως αυτό ήταν το “κλειδί” για τη νίκη».

-Για το σχόλιο του Μιλουτίνοφ ότι στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα ήταν «μαλακή»:

«Τα εύσημα στον προπονητή και το επιτελείο του. Το τόνισαν έντονα στο ημίχρονο. Σε τέτοια παιχνίδια, ίσως στην αρχή να “ζυγίζεις” λίγο την κατάσταση, αλλά πρέπει να είσαι επιθετικός. Το ότι ανεβάσαμε την έντασή μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το κλειδί. Ο κόουτς το υπογράμμισε, προσαρμοστήκαμε και πήραμε τη νίκη. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

-Για το πόσο έχει προσαρμοστεί στην ομάδα:

«Μπορούμε πάντα να γίνουμε καλύτεροι. Ήρθα πρόσφατα, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, αλλά τόσο εγώ όσο και η ομάδα μπορούμε να βελτιωθούμε. Εστιάζω στο “αύριο” και στο πώς μπορώ να δίνω λίγο περισσότερο κάθε μέρα».

-Για το πόσο έτοιμος νιώθει, παρότι βρίσκεται μόνο δύο εβδομάδες στην Ελλάδα:

«Ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολο, ειδικά σε έναν οργανισμό όπως αυτός, με τόσες προσδοκίες. Προσπαθώ να δίνω ό,τι μπορώ, να προσαρμόζομαι στους στόχους της ομάδας και στους δικούς μου. Όπως είπα, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμη, κανείς μας δεν είναι. Ξέρουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και σε αυτό επικεντρωνόμαστε».