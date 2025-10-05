Σερέλης για Ολυμπιακό: «Γνωριζόμαστε, δεν έχουμε μυστικά»
Ο Χρήστος Σερέλης ανέλαβε να κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Έργκιν Άταμαν ήταν τιμωρημένος, με τον έμπειρο κόουτς, μετά τη νίκη των Κυπελλούχων Ελλάδας, να αναφέρεται στην αναμέτρηση, αλλά και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης στην ΕΡΤ:
«Είμαστε ικανοποιημένοι από το πρώτο ημίχρονο, αλλά όχι από το δεύτερο. Χαλαρώσαμε μετά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλουμε να φτιάξουμε την ομάδα μας για τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη διάρκειά μας. Χρειάζονται χρόνο κάποιοι παίκτες να γυρίσουν από τους τραυματισμούς και την ίωση ο Σορτς».
Για τη συνέχεια και το ματς στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό: «Έχουμε την Μπασκόνια πρώτα, ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς, μετά θα δούμε τον Ολυμπιακό. Γνωριζόμαστε δεν έχουμε μυστικά, και οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα».
