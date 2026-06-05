Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην... 11άδα που θα παρατάξει στο παρκέ για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στην 11άδα που θα παρατάξει για την αναμέτρηση.

Μετά την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και την επιλογή των Νιλικίνα και Χολ στην 6άξα των ξένων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 11 που θα παρατάξει το παρκέ, με μόνες αλλαγές σε σχέση με το Game 1 να είναι αυτές των Γουόρντ και Τζόουνς.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: