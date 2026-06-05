Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων του ενόψει του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 2 των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων.

Συγκεκριμένα οι Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα μείνουν εκτός, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ να παίρνουν τη θέση τους στην 6άδα των ξένων.

Θυμίζουμε πως εκτός 8άδας είναι οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, Μόντε Μόρις και ο τραυματίας Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό: