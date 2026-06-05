Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Με δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων οι Ερυθρόλευκοι
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 2 των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων.
Συγκεκριμένα οι Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα μείνουν εκτός, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ να παίρνουν τη θέση τους στην 6άδα των ξένων.
Θυμίζουμε πως εκτός 8άδας είναι οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, Μόντε Μόρις και ο τραυματίας Κίναν Έβανς.
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Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό:
- Φρανκ Νιλικίνα
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Κόρι Τζόσεφ
- Ντόντα Χολ
- Εβάν Φουρνιέ
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