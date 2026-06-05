Η ώρα της αλήθειας για το «αιώνιο» Game 2!

Τελικοί πρωταθλήματος πράξη δεύτερη, αυτή τη φορά στο «T-Center» όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00), με τους «πράσινους» να επιζητούν το 1-1 και τους «ερυθρόλευκους» το 2-0.

Νέο ραντεβού για τους «αιώνιους» μέσα σε 48 ώρες κι ενώ η «σκόνη» από τον πρώτο τελικό δεν έχει «κάτσει» ακόμα. Έναν τελικό στο ΣΕΦ που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό (82-76), ο οποίος έφτασε να έχει στο τρίτο δεκάλεπτο ακόμα και διαφορά 17 πόντων, αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, περνώντας και μπροστά στην τέταρτη περίοδο.

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Στο φινάλε οι λεπτομέρειες έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που στηρίχθηκε στην τριπλέτα Φουρνιέ (20 πόντοι), Βεζένκοφ (16) και Μιλουτίνοφ (10 πόντοι, 12 ριμπάουντ) αλλά και στην κυριαρχία του στα ριμπάουντ (47-23).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε τη δική της τριπλέτα που συνέβαλε τα μέγιστα στην επιχείρηση ανατροπής, με τον Μήτογλου να δίνει το σύνθημα με 4 τρίποντα (14 πόντοι) και τους Όσμαν (23) και Ναν (20) να ηγούνται.

Οι φιλοξενούμενοι διεκδίκησαν με αξιώσεις το break και στο φινάλε πλήρωσαν ακριβά την παροιμιώδη αστοχία του Χέιζ-Ντέιβις (1/13 σουτ) ενώ διαμαρτυρήθηκαν σε όλους τους τόνους για τη διαιτησία από Τσαρούχα, Τσιμπούρη και Κατραχούρα, υπογραμμίζοντας κυρίως τη μεγάλη διαφορά στις βολές (29-5) και το κομβικό φάουλ που κέρδισε ο Φουρνιέ από το Ναν (-44’’ πριν το τέλος) με το σκορ στο 75-73.

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Πλέον αμφότεροι έχουν στραφεί στη δεύτερη μονομαχία, όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να απαντήσει για να μείνει ζωντανός και ο Ολυμπιακός να πάρει και δεύτερη νίκη για να αγγίξει τον τίτλο. Ο πρώτος τελικός έδειξε πως η σειρά μπορεί να έχει μέλλον και το ισχυρότερο κίνητρο και ανάγκη του «τριφυλλιού» για νίκη μπορεί να κάνει τη διαφορά και λόγω της έδρας. Στο 1.74 η νίκη 3-Way της ομάδας του Αταμάν.

Το step up του Μήτογλου στο ΣΕΦ λίγο έλειψε να φέρει το 0-1, με τον διεθνή φόργουορντ να έχει τη δυνατότητα ως «5» να απειλήσει από το τρίποντο, έχοντας 4/6 στον πρώτο τελικό. Στο 2.60 να έχει Over 1.5 εύστοχα στο δεύτερο ραντεβού.

Για τους Πειραιώτες καθοριστική είναι η παρουσία του Μιλουτίνοφ που κυριαρχεί στη ρακέτα με double-double στο ΣΕΦ ενώ στο 1.94 είναι το Over 18.5 σε combo πόντων και ριμπάουντ.

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