ΕΟΚ για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Θα τηρηθει ενός λεπτού σιγή σε όλες τις Εθνικές κατηγορίες»
Η ΕΟΚ, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε οδύνη της για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις της ερχόμενης αγωνιστικής των Εθνικών Κατηγοριών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εκφράζει την οδύνη της για το τραγικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο εφτά ανθρώπων που ταξίδευαν για να χαρούν ένα αθλητικό γεγονός στηρίζοντας την ομάδα τους.
Οι σκέψεις μας είναι με τους δικούς τους ανθρώπους, στους οποίους απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμης τους, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις της ερχόμενης αγωνιστικής των διοργανώσεων της ΕΟΚ».
