Η αποδεκατισμένη Ρεάλ τερμάτισε τα κοντέρ αποτελεσματικότητας κόντρα στην Έλτσε, την οποία νίκησε με 4-1 και μείωσε προσωρινά στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Παρά το γεμάτο απουσιολόγο και τους δέκα τραυματίες, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε την υποχρέωση απέναντι στην Έλτσε και παρέμεινε στο κατόπι της Μπαρτσελόνα από το -1 με ματς περισσότερο. Εξοπλισμένη με κυνικότητα, καθαρό μυαλό και μια στρατιά από πιτσιρικάδες της ακαδημίας, η ομάδα του Αρμπελόα επικράτησε 4-1 επί της Έλτσε σε μια βραδιά που ο Γκιουλέρ έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.

Οι Μερένγκες άργησαν πολύ να πάρουν μπρος στο ματς και μάλιστα λίγο έλειψε να βρεθούν πίσω στο σκορ στο 8΄από κεφαλιά του Αντρέ Σίλβα που αστόχησε απέναντι από τον Κουρτουά. Στις μοναδικές ευκαιρίες τους ωστόσο μέχρι το ημίχρονο, τερμάτισαν τα κοντέρ της αποτελεσματικότητας. Στο 39΄συγκεκριμένα ο Βαλβέρδε δοκίμασε την ετοιμότητα του αντίπαλου γκολκίπερ με δυνατή εκτέλεση φάουλ, εκείνος απέκρουσε, όμως η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Ρούντιγκερ με τρομερό βολέ βρήκε δίχτυα από το ύψος του πέναλτι.

Το γκολ έδωσε... φτερά στη Ρεάλ, η οποία βρήκε και δεύτερο λίγα λεπτά αργότερα. Στο 45΄οι Μερένγκες ξεδιπλώθηκαν υπέροχα στην επίθεση, με τον Βαλβέρδε να αποφεύγει με προσποίηση τον αντίπαλό του και να πλασάρει στο «παραθυράκι» της εστίας με σουτ από το ημικύκλιο για το 2-0. Οι Μαδριλένοι μπήκαν φουριόζοι μετά την ανάπαυλα και άγγιξαν το 3-0 στο 48΄, όμως ο Μπραΐμ Ντίαθ αστόχησε στο τετ-α-τετ.

Με το σκορ στο 2-0 ο Αρμπελόα έριξε όλη την Καστίγια μέσα στο ματς, από τα πόδια της οποίας προήλθε το 3-0. Ο 18χρονος Γιάνεθ στο 66΄συγκεκριμένα έκανε γλυκιά σέντρα στην περιοχή κι έδωσε ασίστ στον Χάουσεν, ο οποίος σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά. Στο 85΄η Έλτσε βρήκε το γκολ της τιμής όταν ο Καμαβινγκά έκανε (ακόμα ένα) απρόσεκτο λάθος στην περιοχή, με τον Μιγέλ Άνχελ να στέλνει με προβολή τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην εξέλιξη της φάσης.

Το κερασάκι ωστόσο ανήκε στη Ρεάλ και στον Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος δυο λεπτά μετά είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ έξω από την εστία του και σκόραρε με σουτ πίσω από το κέντρο διεκδικώντας το βραβείο του πιο όμορφου γκολ για το 2026.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Φρ. Γκαρθία, Βαλβέρδε (58' Γκ. Γκαρθία), Πιτάρς (64' Πέρεθ), Τσουαμενί (58' Γιάνεθ), Καμαβινγκά, Ντίαθ (63' Μοράν), Βινίσιους (58' Γκιουλέρ)