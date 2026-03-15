Ligue 1: Ακάθεκτη η Μονακό
Τις πέντε συνεχόμενες νίκες έφτασε στη Ligue 1 η Μονακό, που επικράτησε 2-0 της Μπρεστ εντός έδρας και έπιασε πεντάδα στη βαθμολογία. Ο Μπάλογκαν άνοιξε το σκορ για τους Μονεγάσκους στο 19ο λεπτό, με τον Γκολόβιν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 78'.
Νωρίτερα, η Νις πήρε βαθιά ανάσα, καθώς νίκησε 2-0 εκτός έδρας την Ανζέ με τέρματα των Μπαρντ (65') Ουαχί (90+6') και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, με το τρίποντο αυτό να είναι το πρώτο στο πρωτάθλημα μετά από ενάμιση μήνα.
Τέλος, η Λοριάν... έφτιαξε την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς λύγισε με 2-1 τη Λανς και δεν της επέτρεψε να να την προσπεράσει στην κορυφή! Ο Ντιένγκ άνοιξε το σκορ για τους Βρετόνους στο 18', με τον Εντουάρντ να ισοφαρίζει στο 48' αλλά τον Τοσέν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 65ο λεπτό.
