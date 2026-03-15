Απίστευτο κι όμως αληθινό! Οπαδοί της Έβερτον επιτέθηκαν στους φίλους του φορ της ομάδας τους, Τιερνό Μπαρί, που παρακολουθούσαν το ματς κόντρα στην Άρσεναλ στο «Emirates».

Το Άρσεναλ - Έβερτον τελικά δεν είχε μόνο δράμα στο γήπεδο, αλλά και στις εξέδρες. Και μπορεί ο όρος να χρησιμοποιείται με μεταφορικό χαρακτήρα για να περιγράψει τη ροή του αγώνα, όμως δυστυχώς είναι κυριολεκτικός για τα όσα συνέβησαν την ίδια ώρα στις εξέδρες.

Όπως κατήγγειλε άλλωστε ο επιθετικός της Έβερτον, Τιερνό Μπαρί, μερίδα οπαδών επιτέθηκαν και γρονθοκόπησαν τους φίλους του που παρακολουθούσαν το ματς από τις εξέδρες του «Emirates».

Ο 23χρονος μάλιστα συνόδευσε τις καταγγελίες του με ένα σοκαριστικό βίντεο, όπου απεικονίζει έναν μαινόμενο οπαδό να ρίχνει μπουνιές πισώπλατα στο κεφάλι ενός ατόμου που βρισκόταν στην παρέα. Αν και ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζει κάτι περισσότερο, στην Αγγλία υποστηρίζουν πως οι επιτιθέμενοι ήταν στην πραγματικότητα οπαδοί της Έβερτον!

«Φέρνω τους φίλους μου να απολαύσουν ένα παιχνίδι, και καταστράφηκε από μερικούς ανόητους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ένα μέρος όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς και νιώθουν τον σεβασμό. Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν έχει θέση στο παιχνίδι και απλά δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή στο ποδόσφαιρο.

Οι φίλοι μου και οι άνθρωποι που δέχτηκαν αυτή την επίθεση χρειάστηκαν τη συνοδεία από το προσωπικό ασφαλείας της ομάδας της Άρσεναλ, καθώς και από την αστυνομία, υπό τον φόβο αντιποίνων από τους οπαδούς μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπαρί με ανάρτησή του στα social media για το τραγικό συμβάν.

