Elite League: MVP ο Φιλιππάκος, Next Gen ο Χαντζής

elite_league_mvp

Ο Παναγιώτης Φιλιππάκος αναδείχθηκε MVP για την 14η αγωνιστική της Elite League, με τον Κωνσταντίνο Χαντζή να παίρνει το ίδιο βραβείο στη κατηγορία Κ23.

Η 14η «στροφή» της Elite League ολοκληρώθηκε και ο Παναγιώτης Φιλιππάκος αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής, μετά την κυριαρχική εμφάνιση που πέτυχε στη νίκη της Δάφνης κόντρα στον Κόροιβο (95-87).

Ο 31χρονος παίκτης της Δάφνης, πέτυχε 33 πόντους (9/12 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

MVP Next Gen ο Κωνσταντίνος Χαντζής

Στο ίδιο βραβείο στην κατηγορία των Κ23, ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Χαντζής για δεύτερη φορά φέτος.

 

Ο 19χρονος γκαρντ στη νίκη των Σοφάδων επί του Πανερυθραϊκό (90-72), πέτυχε 15 πόντους (2/3 τρίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/11 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 28 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

@Photo credits: eliteleague.gr
     

