Η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού, που επισκιάστηκε από το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, καθώς και από το ρεκόρ του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός, επικράτησε με 100-86, του Κολοσσού στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η νίκη των «ερυθρολεύκων» επισκιάστηκε από το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τα «κόκκινα», καθώς και από το απόλυτο ρεκόρ του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ξεχώρισε και μέσω της παρακάμερας, τη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ΣΕΦ, στο τελευταίο εντός έδρας ματς των «ερυθρολεύκων» στο γήπεδό τους, μέσω των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν λόγω των χριστουγέννων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, η φάρσα που «σκάρωσαν» οι συμπαίκτες του στον Όμηρο Νετζήπογλου, το πλούσιο θέαμα, η γιορτινή ατμόσφαιρα αλλά και η νίκη επί του Κολοσσού… Δείτε τα όλα μέσα από την παρακάμερα της »

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:

