Ο Σαχάντα Γουέλς, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για την 13η αγωνιστική της Elite League, την ώρα που το ίδιο βραβείο για την κατηγορία Κ23, κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Η 13η «στροφή» της Elite League, ολοκληρώθηκε το διήμερο (18-19/12) με τον Σαχάντα Γουέλς να αναδεικνύεται MVP με την κυριαρχική εμφάνιση που πέτυχε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος γκαρντ, ήταν «τριπλός» στη νίκη του Ψυχικού επί του Κοροίβου (78-80), πετυχαίνοντας 20 πόντους (6/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα 2/2 βολές), 11 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

MVP Next Gen ο Μπιλάλης

Στο βραβείο για την κατηγορία Κ23, ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης, στη νίκη του Παπάγου επί της ΑΓΕΧ (83-71), κάνοντας double-double.

Ο 21χρονος γκαρντ, κατέκτησε για δεύτερη φορά το βραβείο του καλύτερου παίκτη Κ23, πετυχαίνοντας 18 πόντους (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 16 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχή, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.