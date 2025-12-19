Ο Νάντο Ντε Κολό δεν θα ενισχύσει τη Βιλερμπάν στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό (19/12, 21:15), με τον Γάλλο γκαρντ να τίθεται νοκ άουτ.

Η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (19/12, 21:15) στο ΣΕΦ, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, όμως δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Νάντο Ντε Κολό.

Ο Γάλλος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Βιλερμπάν απέναντι στην Μπάγερν, με τον πολύπειρο άσσο να τίθεται νοκ άουτ από την αναμέτρηση του ΣΕΦ για λόγους προφύλαξης.

Στη φετινή EuroLeague ο Νάντο Ντε Κολό μετρά 14.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 18.3 βαθμούς στο PIR σε 11 παιχνίδι, ενώ αγωνίζεται κάτι παραπάνω από 20 λεπτά.

Παρά την απουσία του Νάντο Ντε Κολό, ο Φρεντερίκ Πουπέ, όπως αναφέρει το BeBasket, θα μπορεί να υπολογίσει στον Έντουιν Τζάκσον.



