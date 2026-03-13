Ο Ράφα Μπενίτεθ που διατήρησε το αήττητό του εντός έδρας στο Europa League και ο Παναθηναϊκός που πάει να σπάσει ιστορικό ρεκόρ στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία του.

Η τεράστια νίκη που σημείωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μπέτις με 1-0 στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League βοήθησε τόσο τους «πρασίνους» όσο και τον Ράφα Μπενίτεθ να επεκτείνουν τα σερί τους.

Το «τριφύλλι» κατάφερε με το χθεσινό αυτό ματς που κέρδισε ενάντια στους Ανδαλουσιάνους να παραμείνει αήττητο για 7ο σερί παιχνίδι, όλα με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο και να ισοφαρίσει έτσι ένα ιστορικό ρεκόρ, αφού τελευταία φορά που έχει κάνει κάτι ανάλογο ήταν την περίοδο 1982-1985.

Αν καταφέρει να μείνει αήττητος και στην Ανδαλουσία, έστω και στην κανονική διάρκεια, θα καταφέρει έτσι να φτάσει τα οκτώ ματς, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Μάλιστα, όλα αυτά τα ματς θα είναι στην ίδια σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει επτά διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ιστορίας του (αήττητος σε επτά 29.09.1982 ως 20.03.1985). Αν δεν χάσει από τη Ρεάλ Μπέτις θα κάνει νέο ρεκόρ στην ιστορία του, με οκτώ, μέσα στην ίδια σεζόν μάλιστα. #Panathinaikos pic.twitter.com/Mhi3dfefm9 — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) March 12, 2026

Παράλληλα, το δικό σου σερί στην διοργάνωση μεγάλωσε και ο Ράφα Μπενίτεθ. Πριν ξεκινήσει το χθεσινό παιχνίδι, ο Μαδριλένος προπονητής μετρούσε 21 εντός έδρας ματς αήττητος στο Europa League, κοινώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού, με οποιαδήποτε ομάδα κι αν έπαιξε, μέσα στην έδρα του.

Με τη χθεσινή νίκη έφτασε τα 22 εντός έδρας ματς χωρίς ήττα έχοντας απολογισμό 15 νίκες και 7 ισοπαλίες. Μάλιστα με τη νίκη αυτή κόντρα στη Μπέτις, έφτασε τις δέκα επικρατήσεις απέναντι στους Ανδαλουσιάνους στην καριέρα του γεγονός που τους καθιστά ως τον τρίτο αγαπημένο του αντίπαλο, αφού περισσότερες νίκες έχει πετύχει μόνο ενάντια στις Γουέστ Χαμ και Έβερτον, κόντρα στις οποίες έχει επικρατήσει από 11 φορές.